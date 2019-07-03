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РИА Новости

Форум парламентариев стран Северо-Восточной Азии в 2020 году пройдет в КНР

Вчера, 06:09
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Одиннадцатый форум председателей региональных законодательных собраний и собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии в 2020 году пройдёт в Китае.
Об этом договорились участники Десятого форума, который стартовал во Владивостоке, передаёт корреспондент РИА Новости с пленарной сессии парламентариев.
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Они приняли и подписали меморандум, в котором договорились содействовать в развитии и укреплении сотрудничества в области туризма, прилагать усилия для создания благоприятных условий для международных туристических обменов, привлечения инвестиций в эту отрасль.
В меморандуме указано, что XI парламентский форум пройдёт в КНР.
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