Форум парламентариев стран Северо-Восточной Азии в 2020 году пройдет в КНР

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Одиннадцатый форум председателей региональных законодательных собраний и собраний народных представителей стран Северо-Восточной Азии в 2020 году пройдёт в Китае.

Об этом договорились участники Десятого форума, который стартовал во Владивостоке, передаёт корреспондент РИА Новости с пленарной сессии парламентариев.

Они приняли и подписали меморандум, в котором договорились содействовать в развитии и укреплении сотрудничества в области туризма, прилагать усилия для создания благоприятных условий для международных туристических обменов, привлечения инвестиций в эту отрасль.