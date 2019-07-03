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РИА Новости

Число госпитализированных из-за иркутского паводка превысило 220 человек

Вчера, 06:07
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Вид на подтопленные районы Тулуна
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уже более 220 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что 18 человек погибли, 200 находятся в больницах, в том числе 41 ребенок, судьба еще 8 неизвестна.
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В МЧС рассказали о ситуации с паводком в Иркутской области
Как сообщил утром в среду собеседник агентства, госпитализирован уже 221 человек, среди них 41 ребенок.
Среди пропавших без вести один ребенок, добавил он.
Уровень воды в реках области, где прошел дождевой паводок, продолжает снижаться. Вода ушла еще из 11 поселков Нижнеудинского, Тулунского и Тайшетского районов. В Приангарье продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
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