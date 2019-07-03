Число госпитализированных из-за иркутского паводка превысило 220 человек

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уже более 220 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, что 18 человек погибли, 200 находятся в больницах, в том числе 41 ребенок, судьба еще 8 неизвестна.

Как сообщил утром в среду собеседник агентства, госпитализирован уже 221 человек, среди них 41 ребенок.

Среди пропавших без вести один ребенок, добавил он.