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РИА Новости

К месту паводка в Иркутской области едут новые группы врачей

Вчера, 06:07
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЗатопленный дом в городе Тулун в Иркутской области
Затопленный дом в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Затопленный дом в городе Тулун в Иркутской области
ТУЛУН (Иркутская область), 3 июл - РИА Новости. Количество военных медицинских мобильных групп в зоне паводка в Тулуне Иркутской области увеличится до шести, для этого привлечены специалисты новосибирского военного госпиталя, сообщил в среду журналистам командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.
"У нас уже приступили к работе три мобильные врачебно-сестринские группы. Хирурги и терапевты оказывают необходимую медицинскую помощь. Мы наращиваем численность этих мобильных групп из новосибирского военного госпиталя, подаем еще часть отряда медицинского обеспечения и работаем с сегодняшнего дня уже шестью мобильными врачебно-сестринскими медицинскими группами", - сказал генерал.
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Ранее сообщалось, что в район ЧС направлены около 1 тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников. Для руководства группировкой на место прибыл сам Лапин.
Паводки в Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации, начались в конце июня, уровень воды только в реке Ия в Тулуне, который пострадали сильнее всего, почти на семь метров превышал критическую отметку. На утро 3 июля в Иркутской области подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 поселке Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб погибшими числятся 18 человек.
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