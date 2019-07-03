К месту паводка в Иркутской области едут новые группы врачей

ТУЛУН (Иркутская область), 3 июл - РИА Новости. Количество военных медицинских мобильных групп в зоне паводка в Тулуне Иркутской области увеличится до шести, для этого привлечены специалисты новосибирского военного госпиталя, сообщил в среду журналистам командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

"У нас уже приступили к работе три мобильные врачебно-сестринские группы. Хирурги и терапевты оказывают необходимую медицинскую помощь. Мы наращиваем численность этих мобильных групп из новосибирского военного госпиталя, подаем еще часть отряда медицинского обеспечения и работаем с сегодняшнего дня уже шестью мобильными врачебно-сестринскими медицинскими группами", - сказал генерал.

Ранее сообщалось, что в район ЧС направлены около 1 тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников. Для руководства группировкой на место прибыл сам Лапин.