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РИА Новости

Трамп огорчен отказом включить графу "гражданство" в перепись населения

Вчера, 06:03
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен блокировкой добавления графы "гражданство" в перепись населения 2020 года.
"Очень грустное время для Америки, когда верховный суд США не позволяет включить вопрос "Является ли человек гражданином США?" в переписи 2020 года! Это продолжается уже долгое время. Я попросил министерство торговли и министерство юстиции сделать все, что необходимо, чтобы привести этот один из важнейших вопросов и очень важное дело к успешному концу. США! США! США!" - написал Трамп в Twitter.
Ранее на прошлой неделе верховный суд США заблокировал вопрос добавления графы "гражданство" в перепись населения, на котором настаивает президент Дональд Трамп. Верховный Суд посчитал, что администрация представила недостаточно оснований в пользу добавления новой графы. Глава США, реагируя на это решение, заявил о намерении отложить перепись.
Во вторник, как сообщило издание Hill, представитель министерства юстиции Кэйт Бэйли подтвердила, что было принято решение печатать опросник для переписи населения 2020 года без вопроса о гражданстве, и уже были переданы инструкции для начала процесса печати.
Паспорт гражданина США
Вчера, 01:01
В США начнут печатать бланки для переписи населения без графы "гражданство"
Вопрос возможного включения вопроса о гражданстве в общенациональную перепись населения вызвал широкое обсуждение. По мнению критиков, включение графы "гражданство" в перепись населения приведет к тому, что миллионы людей окажутся не подсчитанными, поскольку будут опасаться признаться в отсутствии у них гражданства США.
От подсчетов населения в каждом штате зависит распределение мест в палате представителей США. Кроме того, численность населения влияет на распределение федерального финансирования различных программ.
Вопрос переписи населения в США находится в ведении министерства торговли. При этом сами эксперты из Бюро переписи населения отмечают, что добавление вопроса о гражданстве негативно повлияет на результаты переписи.
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Дональд ТрампСША
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