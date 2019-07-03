Трамп огорчен отказом включить графу "гражданство" в перепись населения

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен блокировкой добавления графы "гражданство" в перепись населения 2020 года.

"Очень грустное время для Америки, когда верховный суд США не позволяет включить вопрос "Является ли человек гражданином США?" в переписи 2020 года! Это продолжается уже долгое время. Я попросил министерство торговли и министерство юстиции сделать все, что необходимо, чтобы привести этот один из важнейших вопросов и очень важное дело к успешному концу. США! США! США!" - написал Трамп в Twitter

Ранее на прошлой неделе верховный суд США заблокировал вопрос добавления графы "гражданство" в перепись населения, на котором настаивает президент Дональд Трамп. Верховный Суд посчитал, что администрация представила недостаточно оснований в пользу добавления новой графы. Глава США, реагируя на это решение, заявил о намерении отложить перепись.

Во вторник, как сообщило издание Hill, представитель министерства юстиции Кэйт Бэйли подтвердила, что было принято решение печатать опросник для переписи населения 2020 года без вопроса о гражданстве, и уже были переданы инструкции для начала процесса печати.

Вопрос возможного включения вопроса о гражданстве в общенациональную перепись населения вызвал широкое обсуждение. По мнению критиков, включение графы "гражданство" в перепись населения приведет к тому, что миллионы людей окажутся не подсчитанными, поскольку будут опасаться признаться в отсутствии у них гражданства США.

От подсчетов населения в каждом штате зависит распределение мест в палате представителей США. Кроме того, численность населения влияет на распределение федерального финансирования различных программ.