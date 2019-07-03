Взаимодействие между военными ведомствами России и КНДР активизировалось

ПХЕНЬЯН, 3 июл - РИА Новости. Межведомственное взаимодействие между военными ведомствами России и КНДР, в том числе на высоком уровне, активизировались в последнее время. Об этом в среду сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с заместителем министра Народных вооружённых сил КНДР генерал-полковником Ким Хён Рёном.

По его словам, принципиально важное значение имела встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля.

"Контакты на высшем уровне придают дополнительный импульс развитию двусторонних связей в самых разных областях, включая военное сотрудничество. Отмечаем, что межведомственное взаимодействие в последнее время активизировалось, в том числе на высоком уровне", - сказал Фомин.

Он отметил участие министра народных вооружённых сил КНДР генерала армии Но Гван Чхоля в работе восьмой Московской конференции по международной безопасности и его двустороннюю встречу с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу 24 апреля этого года на полях форума.

Фомин сказал, что в России дорожат отношениями дружбы и добрососедства с Корейской Народно-Демократической Республикой. Он напомнил, что в 2018 году две страны совместно отметили 70-ю годовщину установления дипломатических отношений.