Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T05:38Z
https://ria.ru/20190703/1556147117.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149862/95/1498629586_0:194:2953:1855_1036x0_80_0_0_0de1094da495687bbca5d127e3470dbb.jpg
РИА Новости

"АвтоВАЗ" приостановил производство из-за срыва поставок

Вчера, 05:38
13939
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСборка автомобиля Лада Калина на заводе ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка автомобиля Лада Калина на заводе ОАО АвтоВАЗ в Тольятти
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.
Простой, как заявил автопроизводитель, связан со срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент". На данный момент компания делает все необходимое для возобновления производства.
Автомобиль Lada Granta Cross
3 июня, 15:16
"АвтоВАЗ" назвал стоимость Lada Granta Cross
При этом "АвтоВАЗ" оставляет за собой право взыскать с поставщика понесенные убытки.
В сообщении подчеркивается, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети.

Комментарий "Завода Автокомпонент"

Причиной прекращения поставок компонентов на "АвтоВАЗ", вызвавших остановку производства, стали разногласия по ценам на комплектующие. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия "Завод Автокомпонент".
"Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа"", - заявил представитель компании.
Автомобиль LADA XRAY Cross
14 июня, 14:57
"АвтоВАЗ" выпустил миллионный автомобиль на сборочной линии В0
По его словам, такая ситуация вызвана тем, что переговоры, ведущиеся с октября прошлого года, пока не дали результата. Представитель "Автокомпонента" заверил, что компания делает все возможное для решения возникшей проблемы и возобновления поставок комплектующих.

Коммунальная авария

В феврале "АвтоВАЗ" приостанавливал работу некоторых подразделений из-за коммунальной аварии.
"Из-за разрыва трубы водоснабжения временно приостановлена работа некоторых подразделений "АвтоВАЗа". Соответствующие службы предприятия и городские аварийные службы на месте устраняют последствия аварии", - рассказал РИА Новости собеседник агентства.
Он не стал уточнять, какие именно производства приостановили работу.
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
1 июля, 12:03
"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta

Прекращение поставок автомобилей в Европу

В апреле "АвтоВАЗ" принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.
"В связи с ужесточением экологических норм в европейских странах мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время. Тем не менее, у нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на эти рынки", - отметила она.
В компании подчеркнули, что не рассматривали Европу в качестве приоритетного региона, делая основную ставку на страны СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Автомобиль Lada Vesta SW в автосалоне
16 апреля, 19:28
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
92206310
Обсудить 36
АвтоВАЗРоссияЭкономика
Популярные комментарии
" "АвтоВАЗ" приостановил производство ... " А кому это ведро под именем "АвтоВаз" нужно-то??? По большому счету. Люди стараются купить пусть и плохенькую но ИНОмарку.
3 июля, 07:25
EEnot354
16001017
Да, да, берите б/у иномарки, этот хлам надо либо утилизировать либо выгодно продать российскому потребителю(что и происходит) ДА возьмешь б/у иномарку, вложишь в нее денег столько сколько стоит новый ВАЗ, но зато будешь стучать себя пяткой в грудь что это лучше)) Бери бери, только ездите крайней правой полосой, а то сломаетесь и будите мешать нормальным людям ездить))
3 июля, 09:15
xx-dx
12100015
Рекомендуем
Татьяна Голикова
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
РИА
Новости
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
Производитель компонентов для "АвтоВАЗа" объяснил срыв поставок
Лента
новостей
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал инцидент с Пугачевой на вокзале
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Багаж туристов в аэропорту
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
Иконка социальной сети Instagram
В работе Instagram произошел сбой
Названы простые способы перейти на здоровое питание
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33ЦИК Украины отменил регистрацию Клюева и Шария на выборы
03:30Путин назвал "туманными" перспективы сотрудничества с США по СНВ
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
Лента новостейМолния