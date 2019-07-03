"АвтоВАЗ" приостановил производство из-за срыва поставок

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.

Простой, как заявил автопроизводитель, связан со срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент". На данный момент компания делает все необходимое для возобновления производства.

При этом "АвтоВАЗ" оставляет за собой право взыскать с поставщика понесенные убытки.

В сообщении подчеркивается, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети.

Комментарий "Завода Автокомпонент"

Причиной прекращения поставок компонентов на "АвтоВАЗ", вызвавших остановку производства, стали разногласия по ценам на комплектующие. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия "Завод Автокомпонент".

"Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа"", - заявил представитель компании.

По его словам, такая ситуация вызвана тем, что переговоры, ведущиеся с октября прошлого года, пока не дали результата. Представитель "Автокомпонента" заверил, что компания делает все возможное для решения возникшей проблемы и возобновления поставок комплектующих.

Коммунальная авария

В феврале "АвтоВАЗ" приостанавливал работу некоторых подразделений из-за коммунальной аварии.

"Из-за разрыва трубы водоснабжения временно приостановлена работа некоторых подразделений "АвтоВАЗа". Соответствующие службы предприятия и городские аварийные службы на месте устраняют последствия аварии", - рассказал РИА Новости собеседник агентства.

Он не стал уточнять, какие именно производства приостановили работу.

Прекращение поставок автомобилей в Европу

В апреле "АвтоВАЗ" принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.

"В связи с ужесточением экологических норм в европейских странах мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время. Тем не менее, у нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на эти рынки", - отметила она.