"АвтоВАЗ" приостановил производство из-за срыва поставок

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.
Простой, как заявил автопроизводитель, связан со срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент". На данный момент компания делает все необходимое для возобновления производства.
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При этом "АвтоВАЗ" оставляет за собой право взыскать с поставщика понесенные убытки.
В сообщении подчеркивается, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети.
Комментарий "Завода Автокомпонент"
Причиной прекращения поставок компонентов на "АвтоВАЗ", вызвавших остановку производства, стали разногласия по ценам на комплектующие. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия "Завод Автокомпонент".
"Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа"", - заявил представитель компании.
По его словам, такая ситуация вызвана тем, что переговоры, ведущиеся с октября прошлого года, пока не дали результата. Представитель "Автокомпонента" заверил, что компания делает все возможное для решения возникшей проблемы и возобновления поставок комплектующих.
Коммунальная авария
В феврале "АвтоВАЗ" приостанавливал работу некоторых подразделений из-за коммунальной аварии.
"Из-за разрыва трубы водоснабжения временно приостановлена работа некоторых подразделений "АвтоВАЗа". Соответствующие службы предприятия и городские аварийные службы на месте устраняют последствия аварии", - рассказал РИА Новости собеседник агентства.
Он не стал уточнять, какие именно производства приостановили работу.
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Прекращение поставок автомобилей в Европу
В апреле "АвтоВАЗ" принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.
"В связи с ужесточением экологических норм в европейских странах мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент нам придется покинуть их на некоторое время. Тем не менее, у нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на эти рынки", - отметила она.
В компании подчеркнули, что не рассматривали Европу в качестве приоритетного региона, делая основную ставку на страны СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока.