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РИА Новости

В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек

Вчера, 05:34
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЗатопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
На вечер вторника в списке пропавших без вести значились 13 человек.
На утро 3 июля в Иркутской области подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 поселке Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб погибшими числятся 18 человек.
"В настоящее время продолжаются поиски восьми человек. Семь из них жители Тулунского района и один - Нижнеудинского. Пять человек найдены живыми", - сообщил собеседник агентства.
Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
Вчера, 05:17
В МЧС рассказали о ситуации с паводком в Иркутской области
Во время паводка в зоне подтопления Иркутской области оказались 96 населенных пунктов, пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают почти 33 тысячи жителей.
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