В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек

Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото

Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области

ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

На вечер вторника в списке пропавших без вести значились 13 человек.

На утро 3 июля в Иркутской области подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 поселке Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб погибшими числятся 18 человек.

"В настоящее время продолжаются поиски восьми человек. Семь из них жители Тулунского района и один - Нижнеудинского. Пять человек найдены живыми", - сообщил собеседник агентства.