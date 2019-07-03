В МЧС рассказали о ситуации с паводком в Иркутской области

Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области

Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области

ИРКУТСК, 3 июл — РИА Новости. На территории трех районов Иркутской области остается подтопленным 31 поселок, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

"Это 3,4 тысячи жилых домов, в которых проживают почти 8,2 тысячи человек. Число госпитализированных из-за паводка не увеличилось — 200 человек, в том числе 41 ребенок", — уточнил собеседник агентства.

Количество пропавших без вести после паводка сократилось с 13 до восьми человек. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек.

Уровень воды в реках, где прошел паводок, продолжает снижаться. Ситуация стабилизировалась в 11 поселках Нижнеудинского, Тулунского и Тайшетского районов. В Приангарье продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Наводнение в Иркутской области

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Уровень воды в них намного превысил критические отметки. В регионе частично разрушена автомобильная инфраструктура. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов.

Из опасных зон эвакуировали почти 2,6 тысячи человек, среди которых почти 600 детей.