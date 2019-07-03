В окрестностях Дамаска нашли закопанные боевиками снаряды

ДАМАСК, 3 июл - РИА Новости. Российская военная полиция совместно с сирийскими военными обнаружила схрон боеприпасов, который оставили после ухода боевики в поселке Яльда провинции Риф-Дамаск, найденные боеприпасы были уничтожены путем подрыва.

"Постоянно мы находим боеприпасы, когда заходим в районы, где все разрушено. К нам приходит информация, и мы ищем. В этом районе очень много находим. Боевики, перед тем как уехать, они все закопали под землю", - рассказал журналистам сапер сирийской армии по имении Али.

Поселок Яльда под Дамаском был освобожден от террористов около года назад. Уходя, боевики надеялись вернуться и закопали боеприпасы под землю - такие схроны регулярно находят саперы. На этот раз были найдены и уничтожены 12 снарядов для установки "Град" и 40 артиллерийских снарядов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* (запрещена в России). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.