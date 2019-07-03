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РИА Новости
Война в Сирии

В окрестностях Дамаска нашли закопанные боевиками снаряды

Вчера, 05:02
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ДАМАСК, 3 июл - РИА Новости. Российская военная полиция совместно с сирийскими военными обнаружила схрон боеприпасов, который оставили после ухода боевики в поселке Яльда провинции Риф-Дамаск, найденные боеприпасы были уничтожены путем подрыва.
"Постоянно мы находим боеприпасы, когда заходим в районы, где все разрушено. К нам приходит информация, и мы ищем. В этом районе очень много находим. Боевики, перед тем как уехать, они все закопали под землю", - рассказал журналистам сапер сирийской армии по имении Али.
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Поселок Яльда под Дамаском был освобожден от террористов около года назад. Уходя, боевики надеялись вернуться и закопали боеприпасы под землю - такие схроны регулярно находят саперы. На этот раз были найдены и уничтожены 12 снарядов для установки "Град" и 40 артиллерийских снарядов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* (запрещена в России). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая группировка, запрещенная в России
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