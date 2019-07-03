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РИА Новости

МКС подняла высоту орбиты для приема пилотируемого и грузового кораблей

Вчера, 04:57
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) увеличили почти на километр для обеспечения июльских прилетов на станцию пилотируемого корабля "Союз МС-13" и грузового "Прогресс МС-12", сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы ЦНИИмаш.
ЦНИИмаш - головной научный институт "Роскосмоса", в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.
"Коррекция орбиты МКС выполнена", - сказал собеседник агентства.
По его словам, включение двигателей служебного модуля "Звезда" МКС состоялось в 03.18 мск, они проработали 33,5 секунды. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 900 метров и составила 413,7 километра. Целью операции было формирование баллистических условий для полета пилотируемого корабля "Союз МС-13" и грузового "Прогресса МС-12".
Международная космическая станция
2 июля, 17:37
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Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 23 мая. С использованием двигателей корабля "Прогресс МС-10" высота орбиты станции была увеличена на 4,5 километра.
Запуск корабля "Союз МС-13" с космодрома "Байконур" намечается на 20 июля в 19.28 мск. На нем на МКС полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Стыковка корабля со станцией планируется 21 июля в 01.50 мск.
Запуск корабля "Прогресс МС-12" намечается на 31 июля в 15.10 мск, стыковка со станцией - в 18.35 мск.
На борту МКС сейчас экипаж из россиянина Алексея Овчинина и американцев Ника Хейга и Кристины Кук.
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