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РИА Новости

Почти 600 тысяч японцев должны срочно эвакуироваться из-за ливней

Вчера, 04:40
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ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Местные власти дали указание к срочной эвакуации 594 тысячам жителей города Кагосима на острове Кюсю в южной Японии из-за опасности стихийных бедствий в связи с обрушившимися на этот район ливнями.
Уровень опасности поднят до четвертого из пяти возможных. На экстренно созванной утром в среду пресс-конференции представитель главного метеорологического управления предупредил об усилении дождей.
"В ближайшие сутки до 4 июля дождь усилится на порядок, что повышает опасность стихийного бедствия. Просьба к населению сознательно отнестись к защите собственной жизни, следить за информацией местных органов и метеорологов и не ожидая объявления тревоги из-за чрезвычайной ситуации самостоятельно и быстро эвакуироваться", - сказал представитель управления.
Агентство Киодо, в свою очередь, сообщило, что почти 125 тысяч жителей города Кирисима и 77 тысяч жителей города Аира также получили указание к эвакуации.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
На юго-западе Японии уже несколько суток идут непрекращающиеся сильные дожди. В некоторых районах количество выпавших за двое суток осадков превышают месячную норму июля. Синоптики предупреждают, что за сутки здесь может выпасть до 900 миллиметров осадков.
Из-за непрекращающихся проливных дождей резко возрастает опасность паводков, разливов рек и оползней.
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Кагосима (префектура)ЯпонияВ мире
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