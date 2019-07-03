Почти 600 тысяч японцев должны срочно эвакуироваться из-за ливней

ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Местные власти дали указание к срочной эвакуации 594 тысячам жителей города Кагосима на острове Кюсю в южной Японии из-за опасности стихийных бедствий в связи с обрушившимися на этот район ливнями.

Уровень опасности поднят до четвертого из пяти возможных. На экстренно созванной утром в среду пресс-конференции представитель главного метеорологического управления предупредил об усилении дождей.

"В ближайшие сутки до 4 июля дождь усилится на порядок, что повышает опасность стихийного бедствия. Просьба к населению сознательно отнестись к защите собственной жизни, следить за информацией местных органов и метеорологов и не ожидая объявления тревоги из-за чрезвычайной ситуации самостоятельно и быстро эвакуироваться", - сказал представитель управления.

Агентство Киодо , в свою очередь, сообщило, что почти 125 тысяч жителей города Кирисима и 77 тысяч жителей города Аира также получили указание к эвакуации.

На юго-западе Японии уже несколько суток идут непрекращающиеся сильные дожди. В некоторых районах количество выпавших за двое суток осадков превышают месячную норму июля. Синоптики предупреждают, что за сутки здесь может выпасть до 900 миллиметров осадков.