Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

На данный момент Грачева пишет книгу воспоминаний, публикация которой намечена на осень. Также она рассказала, что в рамках реабилитации стала заниматься дайвингом и уже прошла стадию погружений в бассейне.

Трагедия с Грачевой произошла в конце 2017 года. Как установило следствие, ее супруг Дмитрий, "испытывая неприязненные отношения на почве ревности", силой увез девушку в лес, где угрожал убить, но в итоге отпустил. Через несколько дней после этого Грачев вновь увез жену в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз. Впоследствии мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима.