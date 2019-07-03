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РИА Новости

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Вчера, 04:17
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© АГН "Москва"Маргарита Грачева
Маргарита Грачева
© АГН "Москва"
Маргарита Грачева. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой муж из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии. Снимки Грачева опубликовала на своей странице во "ВКонтакте".
На фотографиях девушка позирует в кожаном мини-платье с глубоким декольте и ярким макияжем. В беседе с телеканалом "360" она рассказала, что фотосессию она делала "просто для себя".
На данный момент Грачева пишет книгу воспоминаний, публикация которой намечена на осень. Также она рассказала, что в рамках реабилитации стала заниматься дайвингом и уже прошла стадию погружений в бассейне.
"Хочу также прыгнуть с парашютом, но пока никак", — добавила она.
Трагедия с Грачевой произошла в конце 2017 года. Как установило следствие, ее супруг Дмитрий, "испытывая неприязненные отношения на почве ревности", силой увез девушку в лес, где угрожал убить, но в итоге отпустил. Через несколько дней после этого Грачев вновь увез жену в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти рук топором, ударив не менее десяти раз. Впоследствии мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
Пострадавшая Маргарита Грачева с бионическим протезом вместо руки
22 октября 2018, 08:00
История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Крутой десантник страны "из горла да на морозце" сделал знаменитой русскую забаву - отруби руки женщине топором.
3 июля, 09:27
МСМирон Скрыто
4000261
Молодец, не сдается. Кто то хныкать начинает по пустякам, а она показала что боец. Счастья ей и хорошего спутника в этой нелегкой жизни.
3 июля, 11:58
bberia
2400003
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