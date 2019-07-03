Генсек ООН призвал защищать гражданских лиц в Афганистане

Сильный взрыв произошел 1 июля в полицейском округе близ логистического центра минобороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва несколько нападавших продолжали оказывать сопротивление силам безопасности. По последним данным, в результате взрыва погиб один человек и 105 пострадали, в том числе 26 детей и пять женщин.