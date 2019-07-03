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РИА Новости

Генсек ООН призвал защищать гражданских лиц в Афганистане

Вчера, 03:52
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© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
ООН, 3 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны в Афганистане защищать гражданских лиц, заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Сильный взрыв произошел 1 июля в полицейском округе близ логистического центра минобороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва несколько нападавших продолжали оказывать сопротивление силам безопасности. По последним данным, в результате взрыва погиб один человек и 105 пострадали, в том числе 26 детей и пять женщин.
МВД Афганистана сообщило о ликвидации пяти нападавших.
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"Генеральный секретарь возмущен и глубоко опечален нападением... которое произошло 1 июля в населенном гражданскими лицами районе Кабула", - заявил Дюжаррик
По его словам, генеральный секретарь вновь заявляет, что международное гуманитарное право прямо запрещает неизбирательные нападения и нападения на гражданских лиц, и "призывает все стороны в конфликте в Афганистане соблюдать свои обязательства по защите гражданских лиц".
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