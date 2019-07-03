Макеты "Федерации" для отработки парашютной посадки сделают в 2021 году

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Макеты для отработки парашютного приземления нового космического корабля "Федерация", на котором планируется отправлять экипажи к Луне, изготовят к концу 2021 года, сообщается в плане закупок ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Разработка и изготовление корпусов массовых макетов возвращаемого аппарата для отработки парашютной системы пилотируемого транспортного корабля", - говорится в плане.

Отмечается, что максимальная стоимость работ составит 25 миллионов рублей, а закончить их планируется в декабре 2021 года.

Корабль "Федерация" впервые полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе "Союз-5" с космодрома Байконур в 2022 году. На 2023 год запланированы его беспилотный полет к Международной космической станции и стыковка со станцией в автоматическом режиме. В 2024 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж.

В марте в интервью РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, что "Федерация" будет летать к МКС в рамках летных испытаний, но не станет использоваться для регулярной доставки экипажей на станцию. Для этого будет достаточно кораблей "Союз", а "Федерация" в дальнейшем будет летать к Луне.