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РИА Новости

Макеты "Федерации" для отработки парашютной посадки сделают в 2021 году

Вчера, 03:35
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМакеты многоразового пилотируемого космического корабля "Федерация" и ракетного двигателя РД-171
Макеты многоразового пилотируемого космического корабля Федерация и ракетного двигателя РД-171
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Макеты многоразового пилотируемого космического корабля "Федерация" и ракетного двигателя РД-171 . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Макеты для отработки парашютного приземления нового космического корабля "Федерация", на котором планируется отправлять экипажи к Луне, изготовят к концу 2021 года, сообщается в плане закупок ракетно-космической корпорации "Энергия".
"Разработка и изготовление корпусов массовых макетов возвращаемого аппарата для отработки парашютной системы пилотируемого транспортного корабля", - говорится в плане.
Отмечается, что максимальная стоимость работ составит 25 миллионов рублей, а закончить их планируется в декабре 2021 года.
Корабль "Федерация" впервые полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе "Союз-5" с космодрома Байконур в 2022 году. На 2023 год запланированы его беспилотный полет к Международной космической станции и стыковка со станцией в автоматическом режиме. В 2024 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж.
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В марте в интервью РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, что "Федерация" будет летать к МКС в рамках летных испытаний, но не станет использоваться для регулярной доставки экипажей на станцию. Для этого будет достаточно кораблей "Союз", а "Федерация" в дальнейшем будет летать к Луне.
РКК "Энергия" - одно из ведущих предприятий Роскосмоса, изготавливающее пилотируемые и грузовые космические корабли, модули орбитальных станций и космические аппараты различного назначения.
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Сергей КрикалевРКК "Энергия"РоскосмосРоссияРИА Наука
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