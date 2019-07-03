На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Боевая машина была потеряна, предположительно, летом 1943 года при прорыве немецкой обороны во время наступательной операции Южного фронта.
По словам руководителя поискового объединения "Миус-Фронт" Андрея Кудрякова, КВ-1, судя по найденным частям, сначала подорвался на противотанковой мине, после чего был уничтожен немецкой авиацией.
Как предполагают поисковики, танк входил в состав 62-й тяжелой танковой бригады прорыва, которая 18 августа 1943 года потеряла от ударов немецкой авиации и артиллерии 15 единиц техники.
"В любом случае, по найденным деталям мы сможем установить историю машины и ее экипажа", — заключил Кудряков.
КВ-1 (названный в честь советского партийного деятеля Климента Ворошилова) — тяжелый танк времен Великой Отечественной войны, вооруженный 76-миллиметровой пушкой. Выпускался с августа 1939 года по август 1942 года. Также принимал участие в войне с Финляндией.