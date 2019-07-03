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РИА Новости

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

Вчера, 03:34
150492
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкТанк КВ-1
Танк КВ-1
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Танк КВ-1. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Боевая машина была потеряна, предположительно, летом 1943 года при прорыве немецкой обороны во время наступательной операции Южного фронта.
По словам руководителя поискового объединения "Миус-Фронт" Андрея Кудрякова, КВ-1, судя по найденным частям, сначала подорвался на противотанковой мине, после чего был уничтожен немецкой авиацией.
Как предполагают поисковики, танк входил в состав 62-й тяжелой танковой бригады прорыва, которая 18 августа 1943 года потеряла от ударов немецкой авиации и артиллерии 15 единиц техники.
"В любом случае, по найденным деталям мы сможем установить историю машины и ее экипажа", — заключил Кудряков.
КВ-1 (названный в честь советского партийного деятеля Климента Ворошилова) — тяжелый танк времен Великой Отечественной войны, вооруженный 76-миллиметровой пушкой. Выпускался с августа 1939 года по август 1942 года. Также принимал участие в войне с Финляндией.
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Популярные комментарии
Вечная память погибшим героям!
3 июля, 05:19
komsomoletz41
28300100
76 лет этот экипаж не числился ни погибшим ни героическим. Погибли вроде бы за родину, а родина даже похоронить по человечески не пожелала. Помнят о погибших только родственники, да и то не долго. Акция "бессмертный полк" - это акция протеста против фальшивой памяти о жертвах войны.
3 июля, 06:13
ВНВасилий Науман
3801412229
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