На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает " В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает " Российская газета ".

Боевая машина была потеряна, предположительно, летом 1943 года при прорыве немецкой обороны во время наступательной операции Южного фронта.

По словам руководителя поискового объединения "Миус-Фронт" Андрея Кудрякова, КВ-1, судя по найденным частям, сначала подорвался на противотанковой мине, после чего был уничтожен немецкой авиацией.

Как предполагают поисковики, танк входил в состав 62-й тяжелой танковой бригады прорыва, которая 18 августа 1943 года потеряла от ударов немецкой авиации и артиллерии 15 единиц техники.

"В любом случае, по найденным деталям мы сможем установить историю машины и ее экипажа", — заключил Кудряков.