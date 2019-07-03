Названы города с самым высоким ростом зарплат

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Самые высокие зарплаты во втором квартале этого года зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а наибольший их рост наблюдался в Барнауле, сообщили РИА Новости в сервисе объявлений "Авито".

По данным портала, средняя зарплата по 23 исследованным городам по сравнению со вторым кварталом прошлого года увеличилась на шесть процентов и составила 37 тысяч рублей. В нескольких городах показатель превысил общероссийский: в Москве — 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 47,4 тысячи, в Екатеринбурге — 39,3 тысячи, в Новосибирске — 37,4 тысячи рублей.

Уровень зарплаты в Краснодаре совпал со среднероссийским. Самые низкие зарплаты эксперты зафиксировали в Тольятти (29,2 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи), Ульяновске (29,4 тысячи), Барнауле (29,9 тысячи) и Ижевске (30,4 тысячи рублей).

"При этом наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6 процента), в столице (10,9 процента) и в Тюмени (10,2 процента)", — добавили в "Авито". Чуть меньший темп роста наблюдался в Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (девять процентов).

В число наиболее востребованных у работодателей профессий вошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса — на специалистов в этих сферах пришлось 68,1 всех актуальных вакансий. Среди соискателей наибольший интерес вызвали предложения работы в группах "Продажи", "Строительство", "Транспорт, логистика", "Производство, сырье, сельское хозяйство" и "Без опыта, студенты" — на них пришлось 69,8 процента от всех запросов за второй квартал.