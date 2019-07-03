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РИА Новости

Названы города с самым высоким ростом зарплат

Вчера, 03:33
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Самые высокие зарплаты во втором квартале этого года зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а наибольший их рост наблюдался в Барнауле, сообщили РИА Новости в сервисе объявлений "Авито".
По данным портала, средняя зарплата по 23 исследованным городам по сравнению со вторым кварталом прошлого года увеличилась на шесть процентов и составила 37 тысяч рублей. В нескольких городах показатель превысил общероссийский: в Москве — 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 47,4 тысячи, в Екатеринбурге — 39,3 тысячи, в Новосибирске — 37,4 тысячи рублей.
Уровень зарплаты в Краснодаре совпал со среднероссийским. Самые низкие зарплаты эксперты зафиксировали в Тольятти (29,2 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи), Ульяновске (29,4 тысячи), Барнауле (29,9 тысячи) и Ижевске (30,4 тысячи рублей).
"При этом наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6 процента), в столице (10,9 процента) и в Тюмени (10,2 процента)", — добавили в "Авито". Чуть меньший темп роста наблюдался в Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (девять процентов).
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В число наиболее востребованных у работодателей профессий вошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса — на специалистов в этих сферах пришлось 68,1 всех актуальных вакансий. Среди соискателей наибольший интерес вызвали предложения работы в группах "Продажи", "Строительство", "Транспорт, логистика", "Производство, сырье, сельское хозяйство" и "Без опыта, студенты" — на них пришлось 69,8 процента от всех запросов за второй квартал.
"Самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных у соискателей все так же является строительство: в среднем 47,3 тысячи рублей в месяц. А меньше всего предлагали студентам и соискателям без опыта — 30,5 тысячи рублей в месяц. За год больше всего выросли зарплаты студентов (на семь процентов), а меньше всего — продавцов (на 3,2 процента)", — отметили в "Авито".
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
У меня зарплата 15000 в Волгограде, и нужно постараться чтобы вся сумма упала мне в карман, у мамы 8000. Откуда это идиотская статистика, пыль в глаза) . Один идиот придумал написал, другие распространяют. ) Весело живем!
3 июля, 08:39
Зу На
132211009
ООО дак у меня оказывается самый высокий рост зарплат в городе, ахахахаха, чего только я живу в нем и ничего не замечаю, как и все остальные, опять накатали отчет на бумажках и сидят радуются. Получаю 24т.р. кстать это занимая вполне хорошее положение и это при этом выполняю работу 3х человек, а тут оказывается средняя 30т.р.
3 июля, 06:25
Sanja Avdeev
10362809
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