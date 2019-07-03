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РИА Новости

Свои расходы постоянно контролируют лишь четверть россиян, узнали в НСПК

Вчера, 03:33
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Контроль своих личных финансов постоянно ведут лишь четверть россиян, при этом практически каждый десятый и вовсе не заботится об их учете, таковы данные исследования платежной системы "Мир", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование провела компания MARC по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК) в конце мая текущего года, в опросе приняли участие 1200 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.
"Согласно исследованию, лишь четверть россиян (25%) всегда контролируют свои доходы и расходы. Еще 63% наших соотечественников признаются, что, хоть и контролируют с переменным успехом собственный бюджет, но все же нередко выходят за его месячные рамки. При этом практически каждый десятый житель России и вовсе не заботится о контроле своих финансов", - отмечают авторы.
 В то же время владельцы карт чаще контролируют свои финансы, чем те, кто предпочитает платить наличными, а держатели нескольких карт уделяют этому вопросу еще больше внимания, чем те, у кого карта всего одна.
"Доля россиян, не контролирующих свои траты, почти втрое выше среди тех, кто чаще расплачивается наличными, чем среди тех, кто предпочитает "безнал" – 28% против 11%. Держатели двух и трех банковских карт больше стараются контролировать свои расходы и не выходить за рамки бюджета, чем те, у кого всего одна банковская карта или ни одной", - заметили аналитики.
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 Из тех, кто так или иначе занимается финансовым планированием, практически половина (45%) делает это "по старинке" - в тетради или блокноте. На втором месте по популярности – мобильные приложения банков: их для контроля расходов выбирают 33% граждан, отслеживающих свои поступления и траты, на третьем – интернет-банк (20%). Специальными мобильными приложениями для учета доходов и расходов пользуются всего 2% респондентов, отслеживающих движение собственных средств.
 НСПК - оператор национальной платежной карты "Мир", пользователем которой является каждый четвертый россиянин.
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НСПК (Национальная система платежных карт)РоссияЭкономика
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