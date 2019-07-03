Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

ТОРОНТО (Канада), 3 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
"Привет. Дорогой премьер-министр (Джастин Трюдо. — Прим. ред.), дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском", — сказал Зеленский по-английски.
После этого глава государства перешел на родной язык.
С 1 по 3 июля Зеленский находится с визитом в Канаде.
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