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РИА Новости

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Вчера, 03:32
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ТОРОНТО (Канада), 3 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.

"Привет. Дорогой премьер-министр (Джастин Трюдо. — Прим. ред.), дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском", — сказал Зеленский по-английски.

После этого глава государства перешел на родной язык.
С 1 по 3 июля Зеленский находится с визитом в Канаде.
Понимай как хочешь
Вчера, 13:27
Понимай как хочешь
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Джастин ТрюдоВладимир ЗеленскийКанадаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
канада-пристанище беглых полицаев,карателей.предателей и остальных преступников с хохляндии,а сейчас там у власти потомки убийц,и предателей.и что ещё можно ожидать от потомков упырей кровавых?
3 июля, 03:46
pilyugin60
438733331
Шут не профессия, а натура.
3 июля, 07:01
bbwa
3472221018
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