В США прошли акции против миграционной политики Трампа

ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Акция протеста против миграционной политики властей США состоялась в Вашингтоне у Белого дома во вторник вечером.

Акция стала одной из многих, проходящих по всей Америке. Главное недовольство вызывает содержание детей нелегальных мигрантов на границе с Мексикой.

Как передает корреспондент РИА Новости, в сквере у Белого дома собралось несколько сот человек, которые стоят с транспарантами: "Мы требуем справедливости", "Семьи должны оставаться едиными", "Нет лагерям (для детей нелегалов -ред)".

Толпа скандирует: "Чего мы хотим? - Закрыть лагеря! Когда мы этого хотим? - Сейчас!", а также "Лагеря задержания должны исчезнуть".

Под такими же лозунгами в разное время состоялись акции еще в более чем 100 городах США (планировались в 180), в том числе и на Аляске, где проблема нелегальных мигрантов и их содержания не стоит так остро как в южных штатах. Участники требовали закрыть лагеря временного содержания для беженцев, где для них не созданы нормальные условия, прекратить выделять средства на задержание и депортацию семей нелегалов и воссоединить семьи, члены которых оказались разлучены в США из-за политики властей.

Информации о каких-либо беспорядках во время акций не поступало.

Во вторник президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении 4,6 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой. Документ, в частности, предполагает установление жестких стандартов для центров содержания нелегальных мигрантов.

Ранее возмущение в обществе вызвали условия в подобном центре в Техасе, где сотни детей содержались без доступа к чистой одежде, воде и мылу. Некоторые мигранты, в том числе и дети, скончались во время содержания в таких центрах.