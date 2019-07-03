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РИА Новости

В США прошли акции против миграционной политики Трампа

Вчера, 03:18
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Акция протеста против миграционной политики властей США состоялась в Вашингтоне у Белого дома во вторник вечером.
Акция стала одной из многих, проходящих по всей Америке. Главное недовольство вызывает содержание детей нелегальных мигрантов на границе с Мексикой.
Как передает корреспондент РИА Новости, в сквере у Белого дома собралось несколько сот человек, которые стоят с транспарантами: "Мы требуем справедливости", "Семьи должны оставаться едиными", "Нет лагерям (для детей нелегалов -ред)".
Толпа скандирует: "Чего мы хотим? - Закрыть лагеря! Когда мы этого хотим? - Сейчас!", а также "Лагеря задержания должны исчезнуть".
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Под такими же лозунгами в разное время состоялись акции еще в более чем 100 городах США (планировались в 180), в том числе и на Аляске, где проблема нелегальных мигрантов и их содержания не стоит так остро как в южных штатах. Участники требовали закрыть лагеря временного содержания для беженцев, где для них не созданы нормальные условия, прекратить выделять средства на задержание и депортацию семей нелегалов и воссоединить семьи, члены которых оказались разлучены в США из-за политики властей.
Информации о каких-либо беспорядках во время акций не поступало.
Во вторник президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении 4,6 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой. Документ, в частности, предполагает установление жестких стандартов для центров содержания нелегальных мигрантов.
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Ранее возмущение в обществе вызвали условия в подобном центре в Техасе, где сотни детей содержались без доступа к чистой одежде, воде и мылу. Некоторые мигранты, в том числе и дети, скончались во время содержания в таких центрах.
Трамп до этого заявлял, что обеспокоен условиями содержания детей в лагерях, однако обвинил своего предшественника Барака Обаму, что при том условия были гораздо хуже.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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