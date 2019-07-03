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РИА Новости

Генконсул ожидает на ВЭФ более многочисленную бизнес-делегацию Японии

Вчера, 03:16
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура заявил, что на пятом Восточном экономическом форуме ожидается более многочисленная бизнес-делегация этой страны, чем в предыдущие годы.
"В последние годы с ростом числа японских бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве с Приморьем, сюда все чаще ездят бизнес-миссии. Поэтому я рассчитываю, что на Восточный экономический форум в сентябре прибудет еще более многочисленная японская бизнес-делегация, чем в предыдущие годы", - сказал Накамура в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что на втором ВЭФ в 2016 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ огласил принципы плана сотрудничества из восьми пунктов и предложил президенту РФ Владимиру Путину ежегодно встречаться на площадке форума, чтобы обеспечить их реализацию.
"Это предложение встретили аплодисментами. Таким образом, в третьем и четвертом ВЭФ участие принимали члены кабинета министров Японии во главе с Абэ. Что касается пятого ВЭФ, который пройдет в сентябре этого года, то официального решения по составу участников пока нет", - добавил собеседник.
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