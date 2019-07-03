В Минобороны рассказали, как жители Минска встречали Красную армию

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Радость жителей Минска, освобожденного в июле 1944 года Красной армией от немецких захватчиков, была огромна - горожане забрасывали советские танки таким количеством цветов, что боевые машины стали похожи на огромные букеты, рассказывается в архивных материалах, опубликованных Министерством обороны.

Военное ведомство на своем сайте открыло мультимедийный раздел "Из Минска виделся Берлин" , посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии, там опубликованы рассекреченные документы из центрального архива Минобороны.

"Население Минска со слезами радости на глазах встречало своих освободителей. Мужчины и женщины, старики и дети обнимали и целовали проходивших по улицам загорелых и пыльных от большого пути бойцов и офицеров", - говорится в донесении начальника политического отдела 5-й гвардейской танковой армии гвардии генерал-майора Шарова начальнику политуправления 3-го Белорусского фронта генерал-майору Казбинцеву.

"Колонны танков, проходя по городу, забрасывались цветами, так что танки были больше похожи на огромные букеты цветов, а не на грозные боевые машины", - писал Шаров. Не было предела и детскому восторгу - ребятишки, раздобывшие где-то чистые конверты и бумагу, забрасывали танкистов бумажным салютом, когда те въехали в город, писал Шаров.

Минск во время Великой Отечественной войны был оккупирован немецкими войсками. Во время оккупации в городе было организовано гетто, в Минске и его окрестностях от геноцида погибли свыше 400 тысяч человек, были разрушены до 80% жилых домов, уничтожены почти все предприятия и учреждения науки и культуры.

Третьего июля 1944 года в ходе операции "Багратион" Красная армия освободила Минск.

Операция "Багратион" (23 июня – 29 августа 1944 года) – грандиозное наступление советских войск, в ходе которого всего за две недели была разгромлена самая многочисленная на восточном фронте группа армии "Центр". Операция вошла в историю как величайший триумф Красной армии, предопределивший победу в войне.