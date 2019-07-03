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РИА Новости

В Минобороны рассказали, как жители Минска встречали Красную армию

Вчера, 03:14
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© РИА НовостиЖители Минска встречают советских воинов
Жители Минска встречают советских воинов
© РИА Новости
Жители Минска встречают советских воинов. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Радость жителей Минска, освобожденного в июле 1944 года Красной армией от немецких захватчиков, была огромна - горожане забрасывали советские танки таким количеством цветов, что боевые машины стали похожи на огромные букеты, рассказывается в архивных материалах, опубликованных Министерством обороны.
Военное ведомство на своем сайте открыло мультимедийный раздел "Из Минска виделся Берлин", посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии, там опубликованы рассекреченные документы из центрального архива Минобороны.
"Население Минска со слезами радости на глазах встречало своих освободителей. Мужчины и женщины, старики и дети обнимали и целовали проходивших по улицам загорелых и пыльных от большого пути бойцов и офицеров", - говорится в донесении начальника политического отдела 5-й гвардейской танковой армии гвардии генерал-майора Шарова начальнику политуправления 3-го Белорусского фронта генерал-майору Казбинцеву.
"Колонны танков, проходя по городу, забрасывались цветами, так что танки были больше похожи на огромные букеты цветов, а не на грозные боевые машины", - писал Шаров. Не было предела и детскому восторгу - ребятишки, раздобывшие где-то чистые конверты и бумагу, забрасывали танкистов бумажным салютом, когда те въехали в город, писал Шаров.
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Минск во время Великой Отечественной войны был оккупирован немецкими войсками. Во время оккупации в городе было организовано гетто, в Минске и его окрестностях от геноцида погибли свыше 400 тысяч человек, были разрушены до 80% жилых домов, уничтожены почти все предприятия и учреждения науки и культуры.
Третьего июля 1944 года в ходе операции "Багратион" Красная армия освободила Минск.
Операция "Багратион" (23 июня – 29 августа 1944 года) – грандиозное наступление советских войск, в ходе которого всего за две недели была разгромлена самая многочисленная на восточном фронте группа армии "Центр". Операция вошла в историю как величайший триумф Красной армии, предопределивший победу в войне.
За умелые и героические действия в Минской операции свыше 50 соединений и частей были удостоены почетного наименования Минских.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФМинскБелоруссияРоссия
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