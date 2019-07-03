Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

ТРИПОЛИ, 3 июл — РИА Новости. В результате авиаудара по лагерю мигрантов в районе Таджур под Триполи погибли 40 человек, заявил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.
Еще 80 человек получили ранения.
По словам собеседника агентства, врачи продолжают помогать пострадавшим.
Ранее ливийская газета Al-Marsad сообщила, что ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) объявили о начале воздушной операции в столице и призвали мирных жителей не приближаться к военным объектам.
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Ситуация в Ливии
После свержения и убийства лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство.
Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
В апреле этого года командующий восточной ЛНА Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования начали ответную операцию "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в Триполи.
В результате боев, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.
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