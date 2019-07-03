Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек

ТРИПОЛИ, 3 июл — РИА Новости. В результате авиаудара по лагерю мигрантов в районе Таджур под Триполи погибли 40 человек, заявил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.

Еще 80 человек получили ранения.

По словам собеседника агентства, врачи продолжают помогать пострадавшим.

Ранее ливийская газета Al-Marsad сообщила, что ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) объявили о начале воздушной операции в столице и призвали мирных жителей не приближаться к военным объектам.

Ситуация в Ливии

После свержения и убийства лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство.

Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

В апреле этого года командующий восточной ЛНА Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования начали ответную операцию "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в Триполи.