В Госдуме предложили правительству создать государственную туркомпанию

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением учредить в России государственную туристическую компанию.

Как отмечает Милонов в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости), нередко возникают ситуации, когда россияне сталкиваются с непредвиденными сложностями и проблемами на пути к отпуску.

"Проверенные и надежные, как казалось, туристические операторы внезапно объявляют о своем банкротстве и неспособности обеспечить взятые на себя обязательства. При этом такие компании, как правило, не в состоянии оперативно вернуть уплаченные деньги, лишая людей заслуженного и честного летнего отдыха", - пишет Милонов в обращении.

Парламентарий подчеркивает, что подобные случаи наносят значительный ущерб здоровью нации, доверию туристической отрасли и отечественной экономике.

"Выходом из такой сложной ситуации могло бы стать учреждение государственной туристической компании, имеющей гарантии от внезапного банкротства и прекращения работы. Подходящим форматом для такой компании могло бы стать акционерное общество с ключевым 51% государственным присутствием... Прошу Вас рассмотреть возможность учреждения подобной государственной туристической компании в ближайшее время", - отмечает депутат.