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РИА Новости
Туризм

В Госдуме предложили правительству создать государственную туркомпанию

Вчера, 03:09
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© РИА Новости / Игорь РуссакВиталий Милонов
Виталий Милонов
© РИА Новости / Игорь Руссак
Виталий Милонов. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением учредить в России государственную туристическую компанию.
Как отмечает Милонов в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости), нередко возникают ситуации, когда россияне сталкиваются с непредвиденными сложностями и проблемами на пути к отпуску.
"Проверенные и надежные, как казалось, туристические операторы внезапно объявляют о своем банкротстве и неспособности обеспечить взятые на себя обязательства. При этом такие компании, как правило, не в состоянии оперативно вернуть уплаченные деньги, лишая людей заслуженного и честного летнего отдыха", - пишет Милонов в обращении.
Парламентарий подчеркивает, что подобные случаи наносят значительный ущерб здоровью нации, доверию туристической отрасли и отечественной экономике.
"Выходом из такой сложной ситуации могло бы стать учреждение государственной туристической компании, имеющей гарантии от внезапного банкротства и прекращения работы. Подходящим форматом для такой компании могло бы стать акционерное общество с ключевым 51% государственным присутствием... Прошу Вас рассмотреть возможность учреждения подобной государственной туристической компании в ближайшее время", - отмечает депутат.
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По мнению Милонова, кроме организации гарантированного отдыха для россиян, создание государственной туркомпании, работающей в за рубежом, стало бы проявлением "умной силы" России и оказало бы положительное влияние на имидж страны.
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ТуризмВиталий МилоновГосдума РФПравительство РФРоссия
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