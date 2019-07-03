Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Грузинская певица Нино Катамадзе, объявившая, что никогда не пела на концертах, оплаченных российским государством, в июне выступала в Москве на мероприятии, организованном госкомпаниями. Об этом рассказали РИА Новости посетители концерта и представители Росконгресса.

На днях Катамадзе написала в фейсбуке , что поддерживает протестующих в Грузии, которые выступают с антироссийскими и антиправительственными лозунгами. Кроме того, она заявила, что никогда не участвовала в концертах, профинансированных российским правительством, и пообещала больше не выступать в России.

При этом 22 июня Катамадзе участвовала в фестивале "Усадьба Jazz", где исполнила песню "Сулико" под аккомпанемент девочки — подопечной фонда Константина Хабенского. Певица назвала это выступление "тяжелейшим концертом, от которого не отказалась лишь из-за девятилетней слепой девочки".

А днем ранее она участвовала в концерте для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия — Африка". Организаторами этого мероприятия, помимо Афрэксимбанка, были Российский экспортный центр, Росконгресс, а также Министерство финансов.

"Нино Катамадзе выступала в концертной программе гала-ужина. Фонд Росконгресс выступал исполнителем по организации мероприятий по линии Афрэксимбанка в Москве, в том числе в состав услуг входила организация гала-ужина", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Росконгресса.

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Афрэксимбанк создан в 1993 году в Нигерии. Россия занимает третье место среди стран —акционеров банка вне африканского региона. Один из акционеров — Российский экспортный центр, входящий в группу "ВЭБ". По данным прессы, он вложил в банк около двух миллиардов долларов. В конференции участвовал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Вечерний прием для ее участников прошел в Конгресс-парке гостиницы "Украина". Как рассказал РИА Новости звукооператор Юрий Юрчин, помимо Катамадзе, там выступали хор имени Пятницкого, театр "Байкал", оркестр "Глобалис", певица Светлана Звента и другие артисты.

"Все серьезно, по-взрослому. Большая площадка, большая команда, огромная пультовая — все как я люблю. <…> И поработали, и послушали красоты", — поделился Юрчин в соцсетях. Он также опубликовал фотографию Катамадзе с концерта. Афрэксимбанк в свою очередь вставил кадры с Катамадзе в официальный ролик о конференции.

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Протесты в Грузии

Массовые акции протеста захлестнули столицу Грузии с 20 июня. Поводом для них стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, особое возмущение вызвало то, что председатель ассамблеи, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Как объяснял сам Гаврилов, на это место его посадила принимающая сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Радикалы ворвались в здание парламента, где находилась российская делегация, а затем устроили массовый митинг в центре города. Спецназ применил силу, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 задержали.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков и назвала ее "оккупантом и врагом". Дмитрий Медведев счел подобные заявления непрофессиональными, по его словам, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.