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РИА Новости

Контракт на поставку трех многоцелевых вертолетов Ка-32 в Турцию завершен

Вчера, 03:02
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкВертолет Ка-32
Вертолет Ка-32
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Вертолет Ка-32. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") выполнил контракт на поставку в Турцию трех многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC, сообщил РИА Новости по итогам выставки "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Контракт на поставку в Турцию трех вертолетов типа Ка-32 был заключен в 2018 году.
"В этом году мы завершили исполнение контракта на поставку в Турцию партии из трех вертолетов Ка-32", - сказал Богинский.
По его словам, сейчас идет обсуждение возможности дальнейших поставок.
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Андрей БогинскийКа-32ТурцияРоссияЭкономика
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