Контракт на поставку трех многоцелевых вертолетов Ка-32 в Турцию завершен

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") выполнил контракт на поставку в Турцию трех многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC, сообщил РИА Новости по итогам выставки "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Контракт на поставку в Турцию трех вертолетов типа Ка-32 был заключен в 2018 году.

"В этом году мы завершили исполнение контракта на поставку в Турцию партии из трех вертолетов Ка-32", - сказал Богинский.