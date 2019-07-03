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РИА Новости

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Вчера, 02:56
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© РИА Новости / Александр ВильфСотрудник ГИБДД на улице Москвы
Сотрудник ГИБДД на улице Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
Сотрудник ГИБДД на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ГИБДД создаст рабочую группу, которая проанализирует правила дорожного движения и при необходимости подскажет, как их улучшить, сообщил в эфире Авторадио глава ведомства Михаил Черников.
Он также поздравил коллег с Днем ГАИ, который отмечается 3 июля, и выразил признательность всем неравнодушным к проблемам обеспечения дорожной безопасности.
Водителям Черников пожелал благоразумия, осторожности, взаимной вежливости и безопасных дорог, сообщается в Instagram ГИБДД.
Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ. В случае корректировки Кодекса об административных правонарушениях они смогут без суда ограничивать действие водительских прав и доставлять автомобилиста на медосмотр.
Против данной инициативы выступил председатель думского комитета по транспорту Евгений Москвичев, призвавший подходить к любым изменениям в правилах дорожного движения взвешенно. Идею также раскритиковали автоэксперты.
Инспектор Специального батальона ГИБДД на маршруте патрулирования.
29 апреля, 06:23
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
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Михаил ЧерниковГИБДД МВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Дороги сначала проинспектируйте и приведите в порядок, а то по ямам разметку наносят
3 июля, 04:45
aarrem1979
4710001
Отличная новость! А после улучшения ПДД, можно будет ввести обязательные платные курсы по обновлению знаний ПДД у всех водителей России!
3 июля, 03:45
Голохвастов Анатолий
13210238
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