ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ГИБДД создаст рабочую группу, которая проанализирует правила дорожного движения и при необходимости подскажет, как их улучшить, сообщил в эфире ГИБДД создаст рабочую группу, которая проанализирует правила дорожного движения и при необходимости подскажет, как их улучшить, сообщил в эфире Авторадио глава ведомства Михаил Черников.

Он также поздравил коллег с Днем ГАИ, который отмечается 3 июля, и выразил признательность всем неравнодушным к проблемам обеспечения дорожной безопасности.

Водителям Черников пожелал благоразумия, осторожности, взаимной вежливости и безопасных дорог, сообщается в Instagram ГИБДД.

Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ. В случае корректировки Кодекса об административных правонарушениях они смогут без суда ограничивать действие водительских прав и доставлять автомобилиста на медосмотр.