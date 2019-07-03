Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Белорусская наступательная операция "Багратион" с 23 июня - 29 августа 1944 года. Вступление Красной Армии в Минск

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство обороны России открыло на своем сайте Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел , посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.

В разделе "Из Минска виделся Берлин" обнародованы исторические документы из фондов центрального архива Минобороны.

Немцев застигли врасплох

Представленные документы повествуют о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Белоруссии раньше поставленных сроков, о проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепленным районам и позициям войск противника.

Среди представленных документов - донесение начальника политического отдела 5-й гвардейской танковой армии гвардии генерал-майора Шарова начальнику политуправления 3-го Белорусского фронта генерал-майору Казбинцеву. В нем говорится, что "немецкое командование было застигнуто врасплох стремительными темпами наступления на Минск".

Кроме того, среди рассекреченных материалов - представление к званию Героя Советского союза танкиста Александра Яковлева, который в ходе освобождения Минска проявил личный героизм и взял в плен несколько сотен солдат и офицеров противника.

Заключение о том, что Яковлев достоин звания Героя Советского союза, подписал командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Иван Черняховский. Звание Героя было присвоено Яковлеву в марте 1945 года. В ходе войны он был шесть раз ранен и трижды контужен.

Оккупация Минска

Столица Белоруссии город Минск во время Великой Отечественной войны (1941-1945) был оккупирован германскими войсками. Двадцать восьмого июня 1941 года немецко-фашистские части, сломив сопротивление советских войск, заняли город.

Во время оккупации в Минске было организовано гетто, в городе и его окрестностях от геноцида погибло свыше 400 тысяч человек, разрушено до 80% жилых домов, уничтожены почти все предприятия и учреждения науки и культуры.

Столица Белоруссии была освобождена в ходе Минской наступательной операции 29 июня – 4 июля 1944 года, проведенной войсками 3-го (командующий – генерал армии Иван Черняховский), 2-го (генерал-полковник Георгий Захаров) и правого крыла 1-го (маршал Советского Союза Константин Рокоссовский) Белорусских фронтов при содействии 1-го Прибалтийского фронта (генерал армии Иван Баграмян).

Минская наступательная операция стала одним из ключевых этапов Белорусской стратегической операции 1944 года под кодовым наименованием "Багратион", целями которой были разгром немецкой группы армий "Центр" и освобождение Белоруссии от фашистских захватчиков.

Ликвидация немецкой группировки, окруженной на востоке и юго-востоке от Минска ("Минский котел"), продолжалась до 11 июля. Вырваться из него фашистским войскам так и не удалось, хотя Гитлер обратился по радио к командованию окруженной группировки с приказом, в котором требовал сделать все, чтобы выйти из окружения. В результате противник потерял 70 тысяч человек убитыми, более 30 тысяч человек были взяты в плен, в том числе 12 генералов. В то время как часть войск заканчивали ликвидацию окруженной группировки под Минском, главные силы трех Белорусских фронтов устремились на запад.

За умелые и героические действия в Минской операции свыше 50 соединений и частей были удостоены почетного наименования Минских.

Документы о защите Брестской крепости

Двадцать второго июня в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны опубликовало в специальном разделе на своем сайте рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

Среди прочего, на сайте можно ознакомиться с наградными документами и реальными воспоминаниями защитников крепости, записанными после войны.

Освобождение Крыма

В апреле в преддверии 75-летия Крымской наступательной операции Министерство обороны рассекретило уникальные документы времен Великой отечественной войны, посвященные освобождению полуострова от немецко-фашистских оккупантов.