Куба и Турция примут больных из Венесуэлы

МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. Куба и Турция согласились принять у себя венесуэльских больных, лечение которых стало невозможно из-за санкций США, заявил во вторник глава МИД страны Хорхе Арреаса.

Ранее власти Венесуэла заявили о блокировке США средств, которые должны были использоваться на лечение тяжелых больных. Президент Николас Мадуро говорил, что вопрос об этих средствах будет вынесен на обсуждение с оппозицией в Норвегии. Также власти Венесуэлы сообщали о смерти детей, не получивших лечение из-за санкций США.