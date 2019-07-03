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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Куба и Турция примут больных из Венесуэлы

Вчера, 02:37
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. Куба и Турция согласились принять у себя венесуэльских больных, лечение которых стало невозможно из-за санкций США, заявил во вторник глава МИД страны Хорхе Арреаса.
Ранее власти Венесуэла заявили о блокировке США средств, которые должны были использоваться на лечение тяжелых больных. Президент Николас Мадуро говорил, что вопрос об этих средствах будет вынесен на обсуждение с оппозицией в Норвегии. Также власти Венесуэлы сообщали о смерти детей, не получивших лечение из-за санкций США.
"Что касается пациентов, которые ждут трансплантаций: Куба готова принять их, и Турция готова принять пятерых пациентов. Постепенно мы гарантируем жизнь венесуэльцев", - приводит канал VTV заявление Арреасы.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеКубаВенесуэлаТурцияВ мире
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