Мадуро уверен, что договорится с оппозицией до конца года

МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, что соглашения с оппозицией будут достигнуты в текущем году.
"Я более чем уверен, что в 2019 году мы достигнем большого соглашения о понимании и мире, диалоге и демократии для Венесуэлы. У меня есть абсолютная уверенность, и я прошу для этого благословения бога", - заявил Мадуро в эфире гостелевидения.
В конце июня Мадуро заявил, что начавшийся в Норвегии диалог по стабилизации ситуации в стране будет продолжен. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил во вторник, что Каракас приглашает папу Римского принять участие в диалоге.
"Хочу подтвердить готовность правительства к диалогу в Норвегии с целью построения постоянного диалога и поиска решений. Это цель, и могу сказать, что этот процесс развивается хорошо", - сказал венесуэльский лидер.
"У нас открыты все двери для политического диалога со всеми лидерами и силами оппозиции, и он тоже идет хорошо. На следующей неделе будут новости относительно процесса контакта, переговоров и предварительных договоренностей с различными секторами оппозицией", - заметил Мадуро.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.