Мадуро уверен, что договорится с оппозицией до конца года

МЕХИКО, 3 июл – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, что соглашения с оппозицией будут достигнуты в текущем году.

"Я более чем уверен, что в 2019 году мы достигнем большого соглашения о понимании и мире, диалоге и демократии для Венесуэлы. У меня есть абсолютная уверенность, и я прошу для этого благословения бога", - заявил Мадуро в эфире гостелевидения.

В конце июня Мадуро заявил, что начавшийся в Норвегии диалог по стабилизации ситуации в стране будет продолжен. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил во вторник, что Каракас приглашает папу Римского принять участие в диалоге.

"Хочу подтвердить готовность правительства к диалогу в Норвегии с целью построения постоянного диалога и поиска решений. Это цель, и могу сказать, что этот процесс развивается хорошо", - сказал венесуэльский лидер.

"У нас открыты все двери для политического диалога со всеми лидерами и силами оппозиции, и он тоже идет хорошо. На следующей неделе будут новости относительно процесса контакта, переговоров и предварительных договоренностей с различными секторами оппозицией", - заметил Мадуро.