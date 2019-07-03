Подорвавший себя в столице Туниса мужчина был причастен к двум терактам

КАИР, 3 июл — РИА Новости. Причастный к терактам в тунисской столице в минувший четверг радикал подорвал себя после того как был окружен полицией в пригороде Туниса, об этом заявило МВД страны.

Ранее тунисское информационное агентство TAP сообщило, что мужчина подорвал на себе пояс со взрывчаткой в столице Туниса во вторник вечером.

"Смертником является Айман ас-Самири. МВД в понедельник призвало граждан сообщить при возможности о его местонахождении, так как он был причастен к двум взрывам, которые были совершены в минувший четверг", - сообщает МВД Туниса.

По данным ведомства, при взрыве никто не пострадал.