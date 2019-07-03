Украинская прокуратура намерена задержать экс-главу администрации Януковича

КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Зарегистрированный кандидатом в Верховную раду экс-глава администрации Виктора Януковича Андрей Клюев в случае возвращения на Украину должен быть задержан, поскольку находится в розыске, сообщил начальник управления специальных расследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Ранее ЦИК Украины по решению суда зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты. До этого ему отказали в регистрации, поскольку Клюев не жил на Украине последние пять лет (обязательное для регистрации условие). Решение о регистрации Клюева спровоцировало крупные протесты на Майдане в центре Киева.

"Есть действующее решение суда о задержании и доставке в суд, которое должно быть выполнено", - ответил Горбатюк на вопрос, задержат ли Клюева в случае его возвращения в Украину, его слова приводит агентство УНН

Клюев подозревается на Украине в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск в апреле 2016 года, однако в марте 2017 года снял с розыска.