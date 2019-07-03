Производитель компонентов для "АвтоВАЗа" объяснил срыв поставок

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Причиной прекращения поставок компонентов на "АвтоВАЗ", вызвавших остановку производства, стали разногласия по ценам на комплектующие. Об этом сообщает Причиной прекращения поставок компонентов на "АвтоВАЗ", вызвавших остановку производства, стали разногласия по ценам на комплектующие. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия "Завод Автокомпонент".

"Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа"", - заявил представитель компании.

По его словам, такая ситуация вызвана тем, что переговоры, ведущиеся с октября прошлого года, пока не дали результата. Представитель "Автокомпонента" заверил, что компания делает все возможное для решения возникшей проблемы и возобновления поставок комплектующих.

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на своих площадках в Тольятти и Ижевске. Причиной данного шага, как заявили в компании, стал срыв поставок комплектующих со стороны "Автокомпонента".

В "АвтоВАЗе" заверили, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей марки у дилеров.