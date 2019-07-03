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РИА Новости

Производитель компонентов для "АвтоВАЗа" объяснил срыв поставок

02:12
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Причиной прекращения поставок компонентов на "АвтоВАЗ", вызвавших остановку производства, стали разногласия по ценам на комплектующие. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия "Завод Автокомпонент".
"Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа"", - заявил представитель компании.
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По его словам, такая ситуация вызвана тем, что переговоры, ведущиеся с октября прошлого года, пока не дали результата. Представитель "Автокомпонента" заверил, что компания делает все возможное для решения возникшей проблемы и возобновления поставок комплектующих.
Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на своих площадках в Тольятти и Ижевске. Причиной данного шага, как заявили в компании, стал срыв поставок комплектующих со стороны "Автокомпонента".
В "АвтоВАЗе" заверили, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей марки у дилеров.
Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault — Nissan — Mitsubishi и выпускает автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun.
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