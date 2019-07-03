Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате были два героя России

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Среди российских моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота, были два Героя России. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.