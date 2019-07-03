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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате были два героя России

01:55
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Среди российских моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота, были два Героя России. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.
Президент рассказал, что среди погибших – семь капитанов первого ранга. Он назвал случившееся "большой потерей".
Возгорание на научно-исследовательском аппарате Минобороны РФ произошло в минувший понедельник, погибли 14 членов экипажа. Пожар самостоятельно потушила команда аппарата.
Проверку по факту случившегося начал СК России. Аппарат, доставлен в Североморск, обследуют специалисты.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныВладимир ПутинПроисшествия
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