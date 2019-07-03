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РИА Новости

Четыре кандидатуры вынесли на выборы нового спикера Европарламента

01:29
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип на здании Европарламента в Брюсселе
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Четыре кандидатуры на пост нового главы Европарламента вынесены на голосование, которое состоится в среду, среди них не оказалось фамилии болгарского политика, обсуждавшейся на саммите ЕС, но есть кандидаты от зеленых и от умеренных евроскептиков.
Европарламент должен в среду избрать нового спикера. Вторник вечера был крайним сроком внесения кандидатур для проведения первого раунда голосования.
"Для избрания на должность председателя были выдвинуты следующие кандидатуры: Ска Келлер (Германия, Зеленые), Сира Рего (Испания, Европейские объединённые левые), Давид-Мария Сассоли (Италия, социал-демократы), Ян Захрадил (Чехия, Европейские консерваторы и реформисты)", - говорится в сообщении ЕП.
При этом в списке не оказалось болгарского политика Сергея Станишева, кандидатура которого обсуждалась на саммите ЕС.
Формально Евросовет (саммит) не выдвигает кандидатов в спикеры ЕП, но в рамках консультаций по партийной линии эта должность могла стать предметом более широкого консенсуса среди стран ЕС по пакету кандидатур на руководящие посты.
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Евросовет предлагает, чтобы мандат нового спикера Европарламента был разделен между представителями социалистов и правоцентристов, но решать это в конечном счете самому парламенту, заявил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.
Голосование начинается в 9 утра среды в Страсбурге. Чтобы победить, кандидат должен получить абсолютное большинство голосов.
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