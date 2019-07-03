Четыре кандидатуры вынесли на выборы нового спикера Европарламента

БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Четыре кандидатуры на пост нового главы Европарламента вынесены на голосование, которое состоится в среду, среди них не оказалось фамилии болгарского политика, обсуждавшейся на саммите ЕС, но есть кандидаты от зеленых и от умеренных евроскептиков.

Европарламент должен в среду избрать нового спикера. Вторник вечера был крайним сроком внесения кандидатур для проведения первого раунда голосования.

"Для избрания на должность председателя были выдвинуты следующие кандидатуры: Ска Келлер (Германия, Зеленые), Сира Рего (Испания, Европейские объединённые левые), Давид-Мария Сассоли (Италия, социал-демократы), Ян Захрадил (Чехия, Европейские консерваторы и реформисты)", - говорится в сообщении ЕП.

При этом в списке не оказалось болгарского политика Сергея Станишева, кандидатура которого обсуждалась на саммите ЕС.

Формально Евросовет (саммит) не выдвигает кандидатов в спикеры ЕП, но в рамках консультаций по партийной линии эта должность могла стать предметом более широкого консенсуса среди стран ЕС по пакету кандидатур на руководящие посты.

Евросовет предлагает, чтобы мандат нового спикера Европарламента был разделен между представителями социалистов и правоцентристов, но решать это в конечном счете самому парламенту, заявил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.