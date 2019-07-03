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РИА Новости

В ОАЭ заявили о непричастности к поставкам вооружений в Ливию

01:19
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГород Абу-Даби
Город Абу-Даби
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Город Абу-Даби. Архивное фото
ДОХА, 3 июл - РИА Новости. МИД ОАЭ опроверг причастность к поставкам купленного у США вооружения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая с мая ведет наступление на Триполи, где правит международно признанное правительство национального единства Ливии.
Ранее комитет по внешним связям Сената США запросил у госсекретаря США Майка Помпео провести расследование относительно того, как оружие, проданное Соединенными Штатами ОАЭ, оказалось в руках сил Хафтара в Ливии. Войска правительства национального согласия Ливии, отбив у войск Хафтара город Гарьян, обнаружили там оружие американского производства, оставленное формированиями ЛНА.
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"ОАЭ полностью придерживаются обязательств по выполнению резолюций СБ ООН 1970, 1973, которые предусматривают санкции за поставку вооружений в Ливию и накладывает эмбарго на такие поставки, отрицают принадлежность найденного в Ливии оружия", - говорится в сообщении управления по международному сотрудничеству и безопасности МИД ОАЭ, размещенном в Twitter.
МИД ОАЭ также подтвердил обязательство сотрудничать с комитетом экспертов ООН по этому поводу, призвал снизить напряженность и перезапустить политический процесс под эгидой ООН в Ливии.
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