В ОАЭ заявили о непричастности к поставкам вооружений в Ливию

ДОХА, 3 июл - РИА Новости. МИД ОАЭ опроверг причастность к поставкам купленного у США вооружения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая с мая ведет наступление на Триполи, где правит международно признанное правительство национального единства Ливии.

Ранее комитет по внешним связям Сената США запросил у госсекретаря США Майка Помпео провести расследование относительно того, как оружие, проданное Соединенными Штатами ОАЭ, оказалось в руках сил Хафтара в Ливии. Войска правительства национального согласия Ливии, отбив у войск Хафтара город Гарьян, обнаружили там оружие американского производства, оставленное формированиями ЛНА.

"ОАЭ полностью придерживаются обязательств по выполнению резолюций СБ ООН 1970, 1973, которые предусматривают санкции за поставку вооружений в Ливию и накладывает эмбарго на такие поставки, отрицают принадлежность найденного в Ливии оружия", - говорится в сообщении управления по международному сотрудничеству и безопасности МИД ОАЭ, размещенном в Twitter.