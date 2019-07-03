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РИА Новости

Премьер Чехии назвал лучшим выбором выдвинутую на пост главы ЕК Ляйен

01:08
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
ПРАГА, 2 июл – РИА Новости. Странам Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия – V4) удалось предотвратить избрание главой Еврокомиссии социал-демократа Франса Тиммерманса, а выдвинутая в итоге на этот пост министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен "знает наш регион", заявил журналистам во вторник вечером после саммита ЕС чешский премьер Андрей Бабиш.
Ранее во вторник Бабиш назвал возможное избрание Тиммерманса главой ЕК "абсолютной катастрофой", подчеркнув, что критику в свой адрес Тиммерманс заслужил за поддержку обязательных квот по распределению нелегальных беженцев по странам ЕС, а также в целом за предубеждения в отношении стран Центральной Европы, включая Австрию. В итоге саммит ЕС предложил во вторник Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии.
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"Она (Ляйен) знает Чехию, знает наш регион, для нас, V4, это, конечно, значительно лучший выбор, нежели Тиммерманс", - заявил Бабиш. Чехия с 1 июля председательствует в группе стран V4.
Чешский премьер также выразил надежду на то, что все депутаты Европарламента от его страны (21 человек) при голосовании 16 июля единогласно поддержат кандидатуру Ляйен на пост главы ЕС.
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