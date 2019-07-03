Голикова: Россия катастрофически теряет население

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. Такое мнение она высказала на совещании с членами медицинского кластера СЗФО "Западный".

По ее словам, за четыре месяца естественная убыль населения в стране составила около 149 тысяч человек.

Голикова добавила, что многие регионы "в погоне за качественными показателями" снижали цифры смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин.

Демографическая ситуация в России

Согласно данным исследования РИА Рейтинг, в России в последние годы наблюдается рост численности населения, однако динамику сложно охарактеризовать как устойчивую.

В период с 2016 по 2018 годы россиян стало больше на 236,02 тысячи человек (0,16%). При этом миграционный прирост составил 598,71 тысячи, а естественная убыль — 355,13 тысячи.

На начало 2019 года численность населения в России составляла более 146,7 миллиона человек.

В целом за последние три года зафиксировано падение рождаемости, опережающее снижение смертности населения, а также сокращение притока мигрантов при росте оттока жителей.

Естественный прирост населения

В апреле Татьяна Голикова сообщила, что естественный прирост населения в России в 2018 годы отмечен в 21 регионе, в том числе наибольший - в республиках Чечня и Дагестан, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве.

При этом в 64 регионах страны отмечена естественная убыль населения, отметила она. Наибольший показатель зафиксирован в Московской области, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Воронежской и Нижегородской областях.

Прогноз ООН

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Согласно оптимистичному варианту прогноза, к 2080 году население России может превысить 160 миллионов человек. Таким образом, среднее медианное значение для 2080-го составляет около 127 миллионов. Сейчас в России проживают примерно 145 миллионов человек.