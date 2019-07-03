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РИА Новости

Голикова: Россия катастрофически теряет население

01:05
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. Такое мнение она высказала на совещании с членами медицинского кластера СЗФО "Западный".
По ее словам, за четыре месяца естественная убыль населения в стране составила около 149 тысяч человек.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
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Голикова попросила депутатов отслеживать работу с показателями смертности
Голикова добавила, что многие регионы "в погоне за качественными показателями" снижали цифры смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин.

Демографическая ситуация в России

Согласно данным исследования РИА Рейтинг, в России в последние годы наблюдается рост численности населения, однако динамику сложно охарактеризовать как устойчивую.
В период с 2016 по 2018 годы россиян стало больше на 236,02 тысячи человек (0,16%). При этом миграционный прирост составил 598,71 тысячи, а естественная убыль — 355,13 тысячи.
На начало 2019 года численность населения в России составляла более 146,7 миллиона человек.
Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
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В целом за последние три года зафиксировано падение рождаемости, опережающее снижение смертности населения, а также сокращение притока мигрантов при росте оттока жителей.

Естественный прирост населения

В апреле Татьяна Голикова сообщила, что естественный прирост населения в России в 2018 годы отмечен в 21 регионе, в том числе наибольший - в республиках Чечня и Дагестан, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве.
При этом в 64 регионах страны отмечена естественная убыль населения, отметила она. Наибольший показатель зафиксирован в Московской области, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Воронежской и Нижегородской областях.
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Прогноз ООН

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Согласно оптимистичному варианту прогноза, к 2080 году население России может превысить 160 миллионов человек. Таким образом, среднее медианное значение для 2080-го составляет около 127 миллионов. Сейчас в России проживают примерно 145 миллионов человек.
К 2100 году, по оптимистичному прогнозу, число россиян может превысить 180 миллионов человек, а негативный сценарий предполагает, что оно сократится до 85 миллионов.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
17 июня, 19:55
В ООН опубликовали новый прогноз численности населения Земли
13438205
Обсудить 12
Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
Что бы это понять не надо быть членом правительства или Голиковой, просты выйди посмотри что и как творится вокруг тебя ,и каковы действия твоего правительства, сразу поймешь утешительного мало.
3 июля, 01:38
с старый прапор
2600000
И узбеки не справляются с повышением численности населения в России? Это уже катастрофа.
3 июля, 02:13
Е Емеля Щукин
1610000
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