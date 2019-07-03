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РИА Новости

Совет директоров МВФ утвердил Липтона на посту временного главы фонда

00:59
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Совет директоров Международного валютного фонда утвердил Дэвида Липтона на посту временного главы фонда, пока нынешний руководитель фонда Кристин Лагард выдвигается на пост главы Европейского ЦБ.
"Мы принимаем решение госпожи Лагард временно отказаться от своих обязанностей на период рассмотрения кандидатуры. Мы полностью доверяем первому заместителю главы фонда Дэвиду Липтону должность временного главы МВФ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.
Ранее Лагард заявила, что временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя МВФ.
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Дэвид ЛиптонКристин ЛагардМВФВ миреЭкономика
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