Совет директоров МВФ утвердил Липтона на посту временного главы фонда

"Мы принимаем решение госпожи Лагард временно отказаться от своих обязанностей на период рассмотрения кандидатуры. Мы полностью доверяем первому заместителю главы фонда Дэвиду Липтону должность временного главы МВФ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.