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РИА Новости

Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

00:48
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины. Архивное фото
ТОРОНТО, 3 июл - РИА Новости. Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
В июне на саммите ЕС в Брюсселе одобрили заявление, согласно которому Евросоюз готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в ЕС вместо того чтобы обратить внимание на проблемы жителей юго-востока Украины из-за бесчеловечной политики Киева, "рефлекторно тянутся к неработающему инструменту санкций".
"Канада предпримет действия, чтобы эти паспорта не были использованы для поездок в Канаду. Мы призываем наших партнеров последовать этому примеру", - сказала она журналистам.
Отвечая на вопрос, как Канада будет идентифицировать жителей ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта по упрощенной процедуре, Фриланд заявила, что у Оттавы имеются такие возможности. При этом она отказалась вдаваться в технические детали.
Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске — для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев. По данным ведомства на начало июня, было принято несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства.
Паспорта граждан ДНР и РФ
28 июня, 12:08
Более тысячи жителей ДНР получили российские паспорта
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ЛНРДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКанадаВ мире
Популярные комментарии
Вот и Канада показала своё настоящие личико, дискриминация пошла, как всегда исключительно ради заботы о самих жителях Донбасса. Как с Крымом, одни кричали, что так сильно любят, что воду и свет отключают, другие ничего этого не видят и санкции против крымчан вводят. Только вот одно, если бы Донбассу нужна была Канада с "ценностями", они бы не дома свои с оружием в руках защищали, а скакали бы в кружевных трусах за безвизом рядом с шумерами.
3 июля, 01:48
Себекхотеп III
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