Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

ТОРОНТО, 3 июл - РИА Новости. Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.

В июне на саммите ЕС в Брюсселе одобрили заявление, согласно которому Евросоюз готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в ЕС вместо того чтобы обратить внимание на проблемы жителей юго-востока Украины из-за бесчеловечной политики Киева, "рефлекторно тянутся к неработающему инструменту санкций".

"Канада предпримет действия, чтобы эти паспорта не были использованы для поездок в Канаду. Мы призываем наших партнеров последовать этому примеру", - сказала она журналистам.

Отвечая на вопрос, как Канада будет идентифицировать жителей ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта по упрощенной процедуре, Фриланд заявила, что у Оттавы имеются такие возможности. При этом она отказалась вдаваться в технические детали.

Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.