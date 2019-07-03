Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T00:35Z
https://ria.ru/20190703/1556145005.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Фигурант дела WikiLeaks рассказал об условиях в тюрьме в Эквадоре

00:35
145
МОНТЕВИДЕО, 3 июл - РИА Новости. Гражданин Швеции Ола Бини, которого в Эквадоре подозревают в связях с WikiLeaks, заявил РИА Новости, что в эквадорской тюрьме подвергался "нечеловеческим" условиям содержания.
"Я сталкивался с таким же плохим обращением, как и все заключенные в той тюрьме. (Тюрьма - ред.) была переполнена: нас было 95 заключенных в 17 камерах (с 17 кроватями). Я месяц спал на бетонном полу. Не было отопления и чистой воды, что делало санитарию невозможной", - заявил Бини.
Он отметил, что "условия были нечеловеческими". По его словам, он мог выходить на свежий воздух всего на четыре или пять часов в неделю. "Жизнь была очень тяжелой. Худшим было не знать, когда меня освободят и освободят ли вообще", - заявил Бини.
Бини подчеркнул, что хотел бы узнать, почему его задержали, отметив, что спустя 79 дней после его задержания власти так и не сообщили ему, что, по их мнению, он совершил. "Они также не предоставили никаких доказательств преступления. Я не знаю, почему они заключили меня в тюрьму, и я не знаю, почему они несколько раз нарушали эквадорские законы, чтобы продолжать держать меня в тюрьме", - добавил он.
Бини отметил, что с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем его связывает только дружба.
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
15 июня, 03:36
В Эквадоре начали расследовать предполагаемое участие Ассанжа в шпионаже
Как ранее заявляли власти Эквадора, гражданин Швеции Бини был задержан в середине апреля по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks. Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо говорила, что Бини якобы посещал посольство Эквадора в Лондоне, где находился Ассанж, более десяти раз за последние несколько лет.
Ранее 20 июня суд в Эквадоре вынес решение об освобождении Бини из предварительного заключения. В постановлении сообщалось, что Бини выйдет из тюрьмы 21 июня. Однако ему запрещено покидать Эквадор на время следствия по своему делу, каждую неделю он должен отмечаться в правоохранительных органах.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
000041
Обсудить 0
WikiLeaksШвецияЭквадорВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии назвал лучшим выбором выдвинутую на пост главы ЕК Ляйен
РИА
Новости
Ураган "Барбара" у берегов Мексики набрал силу четвертой категории
Небоскребы в Дохе
МИД Катара подтвердил проведение конференции по афганскому диалогу
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
МИА "Россия сегодня" представит флагманские проекты на фестивале в Калуге
Лента
новостей
Город Абу-Даби
В ОАЭ заявили о непричастности к поставкам вооружений в Ливию
Паспорт гражданина США
В США начнут печатать бланки для переписи населения без графы "гражданство"
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Минпромторг заключил специнвестконтракты с VW, GM-Avtovaz, Toyota и Volvo
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Совет директоров МВФ утвердил Липтона на посту временного главы фонда
Участники акции в поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Мадуро уверен, что договорится с оппозицией до конца года
Заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева
Журналистка пожаловалась в полицию на угрозы племянника убитого Хачатуряна
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Украина продолжит путь к ЕС и НАТО
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Вице-премьер Италии соболезнует в связи с гибелью российских подводников
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса
В ходе протестов эфиопской общины в Израиле пострадали десятки полицейских
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Куба и Турция примут больных из Венесуэлы
02:19США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь
02:16Мадуро уверен, что договорится с оппозицией до конца года
02:15Подорвавший себя в столице Туниса мужчина был причастен к двум терактам
02:14Украинская прокуратура намерена задержать экс-главу администрации Януковича
02:12Производитель компонентов для "АвтоВАЗа" объяснил срыв поставок
01:47Канада выделит 45 миллионов долларов на поддержку Украины
01:45Мужчина подорвал себя в столице Туниса, никто из прохожих не пострадал
01:29Четыре кандидатуры вынесли на выборы нового спикера Европарламента
01:27Трамп выдвинул в совет управляющих ФРС профессора экономики Уоллера
01:22Помпео призвал Казахстан делиться опытом по интеграции вернувшихся из Сирии
01:19В ОАЭ заявили о непричастности к поставкам вооружений в Ливию
01:08Премьер Чехии назвал лучшим выбором выдвинутую на пост главы ЕК Ляйен
01:01В США начнут печатать бланки для переписи населения без графы "гражданство"
00:59Совет директоров МВФ утвердил Липтона на посту временного главы фонда
00:57Вологодские власти опровергли данные о проблемах с резиденцией Деда Мороза
00:53Ураган "Барбара" у берегов Мексики набрал силу четвертой категории
00:52Посольство России в Праге ожидает решения проблем в авиасообщении с Чехией
00:48Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
00:36Зеленский заявил, что Украина продолжит путь к ЕС и НАТО
Лента новостейМолния