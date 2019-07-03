Фигурант дела WikiLeaks рассказал об условиях в тюрьме в Эквадоре

МОНТЕВИДЕО, 3 июл - РИА Новости. Гражданин Швеции Ола Бини, которого в Эквадоре подозревают в связях с WikiLeaks, заявил РИА Новости, что в эквадорской тюрьме подвергался "нечеловеческим" условиям содержания.

"Я сталкивался с таким же плохим обращением, как и все заключенные в той тюрьме. (Тюрьма - ред.) была переполнена: нас было 95 заключенных в 17 камерах (с 17 кроватями). Я месяц спал на бетонном полу. Не было отопления и чистой воды, что делало санитарию невозможной", - заявил Бини.

Он отметил, что "условия были нечеловеческими". По его словам, он мог выходить на свежий воздух всего на четыре или пять часов в неделю. "Жизнь была очень тяжелой. Худшим было не знать, когда меня освободят и освободят ли вообще", - заявил Бини.

Бини подчеркнул, что хотел бы узнать, почему его задержали, отметив, что спустя 79 дней после его задержания власти так и не сообщили ему, что, по их мнению, он совершил. "Они также не предоставили никаких доказательств преступления. Я не знаю, почему они заключили меня в тюрьму, и я не знаю, почему они несколько раз нарушали эквадорские законы, чтобы продолжать держать меня в тюрьме", - добавил он.

Бини отметил, что с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем его связывает только дружба.

Как ранее заявляли власти Эквадора, гражданин Швеции Бини был задержан в середине апреля по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks. Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо говорила, что Бини якобы посещал посольство Эквадора в Лондоне, где находился Ассанж, более десяти раз за последние несколько лет.

Ранее 20 июня суд в Эквадоре вынес решение об освобождении Бини из предварительного заключения. В постановлении сообщалось, что Бини выйдет из тюрьмы 21 июня. Однако ему запрещено покидать Эквадор на время следствия по своему делу, каждую неделю он должен отмечаться в правоохранительных органах.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.