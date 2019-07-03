МИД Катара подтвердил проведение конференции по афганскому диалогу

ДОХА, 3 июл - РИА Новости. МИД Катара подтвердил проведение совместной с ФРГ конференции по межафганскому диалогу 7-8 июля в Дохе в рамках усилий по поддержке мирного процесса в Афганистане, сообщили РИА Новости во вторник в дипведомстве.

"Афганистан - важный перекресток, чтобы спасти возможность достигнуть мира, поэтому прямое соглашение между афганскими сторонами - один из наиболее важных элементов любого процесса для достижения результата. Межафганский диалог может помочь определить возможности, которые этот прямой диалог влечет за собой", - говорится в совместном сообщении от имени властей Катара и Германии, которое приводит МИД.

Как уточнили в министерстве, Катар и Германия разослали приглашения афганским участникам, которые будут принимать участие "только в личном качестве и на равной основе".

Организаторы конференции выразили надежду, что эта конференция поможет выстроить доверие между главными партиями, которые представляют большинство афганцев.