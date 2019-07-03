Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T00:33Z
https://ria.ru/20190703/1556144952.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152059/35/1520593598_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e6b05932b88074ffbdd4b14573e5b73e.jpg
РИА Новости

МИД Катара подтвердил проведение конференции по афганскому диалогу

00:33
82
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНебоскребы в Дохе
Небоскребы в Дохе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Небоскребы в Дохе. Архивное фото
ДОХА, 3 июл - РИА Новости. МИД Катара подтвердил проведение совместной с ФРГ конференции по межафганскому диалогу 7-8 июля в Дохе в рамках усилий по поддержке мирного процесса в Афганистане, сообщили РИА Новости во вторник в дипведомстве.
"Афганистан - важный перекресток, чтобы спасти возможность достигнуть мира, поэтому прямое соглашение между афганскими сторонами - один из наиболее важных элементов любого процесса для достижения результата. Межафганский диалог может помочь определить возможности, которые этот прямой диалог влечет за собой", - говорится в совместном сообщении от имени властей Катара и Германии, которое приводит МИД.
Как уточнили в министерстве, Катар и Германия разослали приглашения афганским участникам, которые будут принимать участие "только в личном качестве и на равной основе".
Организаторы конференции выразили надежду, что эта конференция поможет выстроить доверие между главными партиями, которые представляют большинство афганцев.
Батальон солдат США загружается в военный самолет
Вчера, 04:56
Трамп: выводя войска из Афганистана, США оставят там силы разведки
В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
000000
Обсудить 0
МИД КатараАфганистанКатарТалибанВ мире
Рекомендуем
Украинские военнопленные, переданные властями ДНР и ЛНР официальному Киеву
Сайдик прокомментировал освобождение четырех пленных в Донбассе
РИА
Новости
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Совет директоров МВФ утвердил Липтона на посту временного главы фонда
Главное здание ФРС США
Трамп выдвинул в совет управляющих ФРС профессора экономики Уоллера
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
МИА "Россия сегодня" представит флагманские проекты на фестивале в Калуге
Лента
новостей
Город Абу-Даби
В ОАЭ заявили о непричастности к поставкам вооружений в Ливию
Паспорт гражданина США
В США начнут печатать бланки для переписи населения без графы "гражданство"
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео призвал Казахстан делиться опытом по интеграции вернувшихся из Сирии
Фигурант дела WikiLeaks рассказал об условиях в тюрьме в Эквадоре
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Клюев
Украинская прокуратура намерена задержать экс-главу администрации Януковича
Ураган "Барбара" у берегов Мексики набрал силу четвертой категории
Участники акции в поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Мадуро уверен, что договорится с оппозицией до конца года
Банкноты долларов США
Канада выделит 45 миллионов долларов на поддержку Украины
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Минпромторг заключил специнвестконтракты с VW, GM-Avtovaz, Toyota и Volvo
Подорвавший себя в столице Туниса мужчина был причастен к двум терактам
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Украина продолжит путь к ЕС и НАТО
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Куба и Турция примут больных из Венесуэлы
02:19США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь
02:16Мадуро уверен, что договорится с оппозицией до конца года
02:15Подорвавший себя в столице Туниса мужчина был причастен к двум терактам
02:14Украинская прокуратура намерена задержать экс-главу администрации Януковича
02:12Производитель компонентов для "АвтоВАЗа" объяснил срыв поставок
01:47Канада выделит 45 миллионов долларов на поддержку Украины
01:45Мужчина подорвал себя в столице Туниса, никто из прохожих не пострадал
01:29Четыре кандидатуры вынесли на выборы нового спикера Европарламента
01:27Трамп выдвинул в совет управляющих ФРС профессора экономики Уоллера
01:22Помпео призвал Казахстан делиться опытом по интеграции вернувшихся из Сирии
01:19В ОАЭ заявили о непричастности к поставкам вооружений в Ливию
01:08Премьер Чехии назвал лучшим выбором выдвинутую на пост главы ЕК Ляйен
01:01В США начнут печатать бланки для переписи населения без графы "гражданство"
00:59Совет директоров МВФ утвердил Липтона на посту временного главы фонда
00:57Вологодские власти опровергли данные о проблемах с резиденцией Деда Мороза
00:53Ураган "Барбара" у берегов Мексики набрал силу четвертой категории
00:52Посольство России в Праге ожидает решения проблем в авиасообщении с Чехией
00:48Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
00:36Зеленский заявил, что Украина продолжит путь к ЕС и НАТО
Лента новостейМолния