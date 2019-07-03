Журналистка пожаловалась в полицию на угрозы племянника убитого Хачатуряна

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналистка Ева Меркачева и еще один журналист подали заявление в полицию об угрозах со стороны племянника убитого Михаила Хачатуряна.

"В дежурную часть ГУ МВД России по городу Москве обратились двое журналистов с заявлениями, о том, что в их адрес поступили угрозы расправы, связанные с профессиональной деятельностью. Заявления зарегистрированы в установленном порядке", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

По этим фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в МВД.

Знакомый с ситуацией источник сообщил агентству, что одна из подавших заявление – Ева Меркачева.

Ранее сама журналистка рассказала, что после эфира на Первом канале ей угрожал Арсен Хачатурян, племянник Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трех его дочерей.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года: как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.