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РИА Новости

Журналистка пожаловалась в полицию на угрозы племянника убитого Хачатуряна

00:29
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева
Заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналистка Ева Меркачева и еще один журналист подали заявление в полицию об угрозах со стороны племянника убитого Михаила Хачатуряна.
"В дежурную часть ГУ МВД России по городу Москве обратились двое журналистов с заявлениями, о том, что в их адрес поступили угрозы расправы, связанные с профессиональной деятельностью. Заявления зарегистрированы в установленном порядке", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
По этим фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в МВД.
Знакомый с ситуацией источник сообщил агентству, что одна из подавших заявление – Ева Меркачева.
Ранее сама журналистка рассказала, что после эфира на Первом канале ей угрожал Арсен Хачатурян, племянник Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трех его дочерей.
Мария Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
26 июня, 13:43
Адвокат одной из сестер Хачатурян рассказал о ходе процесса Басманный суд Москвы в среду продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" еще двум сестрам Хачатурян по обвинению в убийстве отца. Как отметил в интервью радио Sputnik адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин, это достаточно лояльная мера пресечения.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года: как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
Адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Защита настаивает, что девушки действовали в рамках необходимой обороны.
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МВД РоссииЕва МеркачеваМВД РФРоссияПроисшествия
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