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РИА Новости

Минпромторг заключил специнвестконтракты с VW, GM-Avtovaz, Toyota и Volvo

00:15
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Минпромторг РФ заключил специальные инвестконтракты с Volkswagen, GM-Avtovaz, "Автотором", ПСМА (Peugeot-Citroen-Mitsubishi, завод под Калугой), Toyota и Volvo, cообщает ведомство.
"Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 миллиардов рублей частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем. Заключившие СПИКи производители берут на себя обязательства по углублению локализации уже хорошо зарекомендовавших себя автомобилей, а также расширению их модельного ряда", - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
По его словам, реализация проектов предполагает поставки продукции не только на внутренний, но и на экспортные рынки, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в России.
"В результате реализации проектов будет создано свыше 1,4 тысячи высокотехнологичных рабочих мест, а в бюджеты различных уровней поступит свыше 523 миллиардов рублей", - добавил Мантуров.
Реализация инвестиционных проектов в рамках контрактов будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов, отметили в Минпромторге. Так, по данным ведомства, Volkswagen Group Rus планирует реализовать проект по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей, также планируется локализация коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем.
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По словам главы VW Group Rus Маркуса Озеговича, компания уже сейчас является одним из самых крупных инвесторов в российскую автомобильную промышленность, осуществив инвестиции в размере 1,83 миллиарда евро в свой бизнес в России.
"Подписание СПИКа является следующим шагом нашей инвестиционной программы, в рамках которого мы намерены модернизировать существующий модельный ряд и значительно расширить его в будущем. Условия контракта будут действительны до 2028 года. Мы очень надеемся, что будущее регулирование автопрома будет должным образом учитывать такой значительный уровень инвестиций и обязательств по локализации, чтобы обосновать решение о подписании инвестконтракта, который должен помочь российской автомобильной промышленности стать более развитой и конкурентоспособной", - сказал он.
Президент "Тойота Мотор" Сюдзи Суга отметил, что Россия, "благодаря значительному промышленному потенциалу, играет ключевую роль в глобальной стратегии Toyota".
"Принимая решение об инвестициях в производство, мы всегда исходим из долгосрочной перспективы развития. При этом мы твердо уверены, что успех стратегии устойчивого роста Toyota основывается на оптимальном балансе между интересами клиентов и партнеров компании и нашими возможностями. Придерживаясь этого принципа, мы будем продолжать увеличивать локализацию производства в России, реализовывать программы развития локальных поставщиков и в конечном счете радовать наших клиентов продуктом высокого качества", - добавил он.
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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