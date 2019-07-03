В Индии стало вирусным видео с "исчезающими" автомобилями

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Видеоролик с исчезающими под мостом автомобилями вызвал споры среди индийских пользователей соцсетей: они не сразу разгадали оптическую иллюзию, пишет The Indian Express.
На кадрах видно, как мотоциклы и автомобили сворачивают под мост и исчезают.
Ролик быстро набрал десятки тысяч просмотров, в комментариях зрители строили предположения о том, как это возможно.
Кто-то сравнил мост с Бермудским треугольником, а кто-то предположил, что это портал в Хогвартс.
Yes, the traffic just disappears. pic.twitter.com/XPcGrzadu5— Daniel (@DannyDutch) 29 июня 2019 г.
Пока одни комментаторы искали подвох в камере и предполагали, что фокус сделан при помощи видеоредактора, другие догадались, что кадры сняты с определенной точки, создающей оптическую иллюзию.
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