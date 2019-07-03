Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T03:51Z
https://ria.ru/20190703/1556139266.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/132440/89/1324408982_0:206:4001:2456_1036x0_80_0_0_512d1399799bdfe6f25fd83f8e790834.jpg
РИА Новости
Туризм

В Индии стало вирусным видео с "исчезающими" автомобилями

Вчера, 03:51
22993
© AFP 2019 / Roberto SchmidtЛюди стоят на разделительной полосе в час пик в Нью-Дели
Люди стоят на разделительной полосе в час пик в Нью-Дели
© AFP 2019 / Roberto Schmidt
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Видеоролик с исчезающими под мостом автомобилями вызвал споры среди индийских пользователей соцсетей: они не сразу разгадали оптическую иллюзию, пишет The Indian Express.
На кадрах видно, как мотоциклы и автомобили сворачивают под мост и исчезают.
Ролик быстро набрал десятки тысяч просмотров, в комментариях зрители строили предположения о том, как это возможно.
Кто-то сравнил мост с Бермудским треугольником, а кто-то предположил, что это портал в Хогвартс.
Пока одни комментаторы искали подвох в камере и предполагали, что фокус сделан при помощи видеоредактора, другие догадались, что кадры сняты с определенной точки, создающей оптическую иллюзию.
Города России. Санкт-Петербург
2 июля, 11:19
Туристы назвали самые опасные города и страны
352073213
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмИндия
Рекомендуем
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
РИА
Новости
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Здание Совета Европы в Страсбурге
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Лента
новостей
Работа лаборатории
Обнаружен неизвестный смертельный вирус
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский беспилотник провел разведку у западных границ России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Сотрудница Московского зоопарка отбилась от медведя при помощи веника
Уборщица Московского зоопарка восхитила британцев, отогнав медведя веником
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Частный дом в Курасики, Япония. Проект компании General Design Co.
Ведущие архитекторы выбрали лучший дом в мире
Президент США Дональд Трамп
В США прошли акции против миграционной политики Трампа
Продажа зонтиков, кепок и шляп на улице города Севилья в Испании
Число жертв жары в Испании увеличилось до четырех человек
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Багаж туристов в аэропорту
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35"Ромир": почти две трети россиян за последний год не брали кредиты
03:34Военсовет Судана и оппозиция договорились по ряду вопросов
03:33ЦИК Украины отменил регистрацию Клюева и Шария на выборы
03:30Путин назвал "туманными" перспективы сотрудничества с США по СНВ
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
Лента новостейМолния