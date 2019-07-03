В Индии стало вирусным видео с "исчезающими" автомобилями

Люди стоят на разделительной полосе в час пик в Нью-Дели

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Видеоролик с исчезающими под мостом автомобилями вызвал споры среди индийских пользователей соцсетей: они не сразу разгадали оптическую иллюзию, Видеоролик с исчезающими под мостом автомобилями вызвал споры среди индийских пользователей соцсетей: они не сразу разгадали оптическую иллюзию, пишет The Indian Express.

На кадрах видно, как мотоциклы и автомобили сворачивают под мост и исчезают.

Ролик быстро набрал десятки тысяч просмотров, в комментариях зрители строили предположения о том, как это возможно.

Кто-то сравнил мост с Бермудским треугольником, а кто-то предположил, что это портал в Хогвартс.