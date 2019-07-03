Почему украинские министры игнорируют Зеленского

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент Украины Владимир Зеленский второй раз пытается уволить министра иностранных дел Павла Климкина. Глава МИД издевательски заявляет, что сам уйдет в политический отпуск, чтобы сформировать команду. При этом за дипломатию в офисе Зеленского отвечает жена Климкина — Марина Михайленко. РИА Новости разбиралось в причинах конфликта.
Не попали в ноту
Очередное противостояние Зеленского и Климкина началось из-за вопроса об освобождении украинских моряков, задержанных в ноябре 2018-го за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Двадцать пятого июня МИД Украины получил ноту от российских коллег, в которой Москва извещала о том, что Киев может получить своих военнослужащих, но "в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ". То есть Россия настаивала на том, что задержанные в любом случае подлежат уголовному преследованию, так как нарушили законы.
Украинское внешнеполитическое ведомство назвало эту ноту "циничной". "Считаем это предложение России неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей", — ответило министерство, которым руководит Климкин.
Зеленский расценил это как непозволительную самодеятельность. "Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины", — возмутился Зеленский. Он признал, что практически не может воздействовать на своевольное министерство. Ранее некоторые украинские чиновники явно показали, что не воспринимают Зеленского в качестве главы государства. Так, председатель СБУ не отдал ему честь, глава Минздрава отказалась подавать в отставку, руководитель Минэнерго забраковал предложенный президентом законопроект о формировании тарифов.
"Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета, а точнее сказать — из "Украинской правды", — описал Зеленский свои взаимоотношения с ведомством Климкина.
Задержанные украинские моряки в суде
Президент Украины потребовал от премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь руководителя МИД к дисциплинарной ответственности. Глава правительства, сохраняя некоторый нейтралитет, предложил компромиссное решение — отправить Климкина в отпуск. Руководитель офиса Зеленского Андрей Богдан сообщил, что президент обратился еще и к парламентариям с просьбой снять Климкина с должности. Предыдущая попытка — в начале июня — сорвалась, Рада не стала увольнять главу МИД.
"Некоторые министры, Верховная рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться к парламенту по поводу смены кадров", — объяснил Богдан. Он добавил, что предложение Москвы, хотя оно и "неприемлемо", отметать не следовало. "В процессе переговоров стороны могут найти компромисс", — выразил надежду чиновник.
Пока бумаги о дисциплинарном воздействии на Климкина шли своим бюрократическим путем, в офисе Зеленского решили не ждать, а немедленно и показательно наказать строптивого главу МИД. Климкина не взяли в поездку с президентом в Торонто. "Министр не будет участвовать в визите в Канаду. Правительственную делегацию Украины для участия в Третьей конференции по вопросам реформ в Торонто возглавит первый вице-премьер-министр Степан Кубив", — информировала пресс-служба МИД.
Климкин заявил, что уходит в отпуск, но не в простой, а в политический. На отдыхе министр намерен заняться созданием своей команды. При этом он подчеркнул, что считает себя по-прежнему правым — на переговоры с Кремлем идти нельзя. А противостояние Зеленского с правительством парадоксальным образом только укрепляет Украину, выразил мнение Климкин. "Мы не попали в русскую ловушку. Внутренние дискуссии нас усиливают, а Россию — ослабляют. Поэтому принял решение уйти в политический отпуск", — обратился он к своим сторонникам. Текущее положение дел глава ведомства назвал "бардаком".
© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Francisco Seco
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Обида на ПАСЕ
Министр был прав — некоторые странности в противостоянии команды Зеленского и МИД присутствуют. Так, журналисты выяснили, что жена Климкина — Марина Михайленко — возглавляет департамент внешней политики в администрации президента Украины. Притом что ее отец (соответственно, тесть Климкина) — генерал-майор Юрий Михайленко — проживает в Крыму, награжден в 2014-м медалью "За возвращение Крыма".
Соратники главы МИД, разумеется, высказались в том духе, что внешняя политика Киева до прихода Зеленского была единственно правильной. Глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что Зеленский — "невежда" в делах дипломатии. "Мы видим позицию государственника, занимаемую министром, не давшим сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды", — без обиняков ругал своего президента Арьев.
Парламентские дипломаты не готовы снижать накала борьбы с "российской агрессией", несмотря на любые заявления Зеленского. Тем более что, по версии Киева, Украина потерпела в ПАСЕ сокрушительное поражение — ассамблея в полном объеме восстановила полномочия российской делегации.
Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014-м из-за присоединения Крыма, впоследствии Москва не выражала явного желания вернуть своих представителей в состав ассамблеи. Российские парламентарии подчеркивали, что не намерены обращаться за подтверждением своих полномочий. Тем не менее в июне 2019-го ПАСЕ вернула в свой состав делегацию России, ассамблея не стала выдвигать требования к Москве в связи с Крымом и Донбассом. (Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в регионе, Кремль отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.)
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Кисляк на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Кисляк на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы
Всю эту историю взаимоотношений России и ПАСЕ Киев воспринял как провал своей внешней политики. И в Раде подумали, что надо приостановить членство Украины в ассамблее. Такое решение принял комитет парламента по иностранным делам. Украинские депутаты предложили поставить на вид Совету Европы недостойное, по их мнению, поведение членов ПАСЕ. "Рекомендуем председателю Рады Парубию обратиться с письмом к международным партнерам по недопущению деградации Совета Европы. Украина должна иметь жесткую реакцию на возвращение России в ПАСЕ. Комитет иностранных дел считает, что проглотить отмену санкций ценой выбрасывания в мусорник семи предыдущих резолюций ПАСЕ — не вариант", — рассказала о резолюции парламентского комитета депутат Светлана Залищук.
И сват, и брат
За спорами вокруг внешней политики Украины стоит обычный конфликт между командами старого и нового президентов, полагает директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. "Предшественники прекрасно понимают, что как только произойдет полная смена состава, начнутся расследования, судебные процессы, а предъявить людям бывшего президента Петра Порошенко есть что — букет злоупотреблений", — подчеркивает эксперт в разговоре с РИА Новости.
"Другое дело, что Зеленский в сложном положении — ему некем заменить кадры Порошенко в дипломатии, — продолжает Белашко. — "Команда Зе" — это люди, которые понимают про бизнес, схемы, "крыши", но специалистов по международным отношениям и конституционному праву у них нет". Поэтому в зарубежных поездках главу государства сопровождают его политические противники.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВ штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в день второго тура выборов президента Украины
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в день второго тура выборов президента Украины
"Например, в Европу с Зеленским поехала Иванна Климпуш-Цинцадзе, идущая в Раду по списку Порошенко. С президентом ехали и дипломаты, которые друг друга в соцсетях поздравляли с днем рождения Гитлера, — вся публика, оставшаяся от Порошенко. Новому лидеру страны просто некем их заменить. И до него украинская дипломатия была сборищем сказочных персонажей. Чего стоит сам Климкин", — отмечает Белашко.
Политтехнолог Константин Долгов согласен, что никакого принципиального спора о смене курса в Киеве нет. "Речь идет о "дай порулить". Кто бы ни занимался внешней политикой Украины сейчас, она будет вестись в антироссийском ключе. Основное разногласие между Зеленским и Климкиным в том, что последний — из команды Порошенко", — отмечает собеседник РИА Новости.
При этом, полагает эксперт, несмотря на конфликты, украинский политический класс остается единым целым. "Так называемый бомонд на Украине — люди, повязанные родственными, свойскими, кумовскими, деловыми и любыми другими связями. Но наличие родственников не то что в лагере политических противников — а даже в России — ничего не меняет в их поведении. У того же Порошенко родня в "стране-агрессоре", был там бизнес. Это не мешало ему вести антироссийскую политику", — заключает Долгов.