Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T04:05Z
https://ria.ru/20190703/1556136681.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/104483/76/1044837622_0:151:2001:1276_1036x0_80_0_0_f9951702f7a9d8e76e36c9cb30a5e36d.jpg
РИА Новости
Культура

Модель-феминистка рассказала, почему перестала сниматься в рекламе белья

Вчера, 04:05
507
© AFP 2019 / Miguel MedinaАмериканская супермодель Карли Клосс во время показа коллекции Donatella Versace в рамках недели высокой моды в Париже. 2015 год
Американская супермодель Карли Клосс во время показа коллекции Donatella Versace в рамках недели высокой моды в Париже. 2015 год
© AFP 2019 / Miguel Medina
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Модель Карли Клосс объяснила, почему перестала сниматься в рекламе нижнего белья, отказавшись в 2015 году от одного из самых выгодных контрактов в своей карьере, сообщает Vogue.
"Я чувствовала, что рекламный имидж не вполне отражал то, кем я являюсь на самом деле, и что именно я хотела бы сказать молодым женщинам во всем мире о красоте", - рассказала модель в интервью журналу.
Как раз тогда Карли изучала теорию феминизма в Нью-Йоркском Университете.
"Я думаю, что важным моментом в моем становлении как феминистки стало осознание возможности самой решать, что я хочу сказать либо с помощью компаний, с которыми я работаю, либо с помощью имиджа, который я несу в мир", - объяснила Клосс.
Раньше, по словам Карли, она не решалась сказать, что не хочет чего-то делать из страха потерять работу. "Но выяснилось, что чем чаще я говорила то, что думаю, тем с большим уважением относились ко мне коллеги".
Ким Кардашян на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
29 июня, 02:58
Ким Кардашьян отвергла обвинения в неуважении к японской культуре
130010
КультураСтиль жизниНовости культуры
Рекомендуем
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
РИА
Новости
Стефан Дюжаррик
Генсек ООН призвал защищать гражданских лиц в Афганистане
Певица Светлана Лобода
"Готовьтесь к свадьбе"! Светлана Лобода поймала букет невесты
Шеф-повар
Шеф-повар со звездой Мишлен будет кормить пассажиров самолетов
Лента
новостей
Лори Фэйс
Бьюти-блогер облысела в прямом эфире, когда проводила очередной эксперимент
Журналист Гаджиев связал свое дело с профессиональной деятельностью
Люди стоят на разделительной полосе в час пик в Нью-Дели
В Индии стало вирусным видео с "исчезающими" автомобилями
Почти 600 тысяч японцев должны срочно эвакуироваться из-за ливней
Макеты многоразового пилотируемого космического корабля Федерация и ракетного двигателя РД-171
Макеты "Федерации" для отработки парашютной посадки сделают в 2021 году
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Шесть новых видов обезболивающих появится в России к 2023 году
На месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
У предполагаемой виновницы ДТП на Кутузовском стаж вождения был три месяца
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер раскритиковал инициативу российского МИД по украинским морякам
Американская модель, актриса Ким Кардашьян
Ким Кардашьян согласилась переименовать свою линию нижнего белья
Девочка, пострадавшая при атаке в школе в Вольске, не видит одним глазом
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35"Ромир": почти две трети россиян за последний год не брали кредиты
03:34Военсовет Судана и оппозиция договорились по ряду вопросов
03:33ЦИК Украины отменил регистрацию Клюева и Шария на выборы
03:30Путин назвал "туманными" перспективы сотрудничества с США по СНВ
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
Лента новостейМолния