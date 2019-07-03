Модель-феминистка рассказала, почему перестала сниматься в рекламе белья

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Модель Карли Клосс объяснила, почему перестала сниматься в рекламе нижнего белья, отказавшись в 2015 году от одного из самых выгодных контрактов в своей карьере, сообщает Vogue.
"Я чувствовала, что рекламный имидж не вполне отражал то, кем я являюсь на самом деле, и что именно я хотела бы сказать молодым женщинам во всем мире о красоте", - рассказала модель в интервью журналу.
Как раз тогда Карли изучала теорию феминизма в Нью-Йоркском Университете.
"Я думаю, что важным моментом в моем становлении как феминистки стало осознание возможности самой решать, что я хочу сказать либо с помощью компаний, с которыми я работаю, либо с помощью имиджа, который я несу в мир", - объяснила Клосс.
Раньше, по словам Карли, она не решалась сказать, что не хочет чего-то делать из страха потерять работу. "Но выяснилось, что чем чаще я говорила то, что думаю, тем с большим уважением относились ко мне коллеги".