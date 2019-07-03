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РИА Новости

"Ад кромешный!" Кого винят в небывалом наводнении, накрывшем Сибирь

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкРазрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая, Мария Семенова. В сибирских регионах продолжается буйство стихии. В Иркутской области вышли из берегов крупные притоки Ангары — реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Уровень воды превысил все критические отметки. В зону наводнения попали 96 населенных пунктов в шести районах — это более десяти тысяч жилых домов. Погибли уже 20 человек, примерно столько же числятся пропавшими без вести. Вслед за Приангарьем большая вода пришла и на восток Красноярского края: пока режим ЧС введен только в Канске.

"Получил обморожение, но жив"

Режим ЧС в Иркутской области ввели 28 июня, однако очевидцы утверждают, что уровень рек начал подниматься за два дня до этого. Так, 26 июня частично ушли под воду поселки в Тайшетском районе, в тот же день затопило и Нижнеудинский район. Больше всех досталось Тулунскому району: 28 июня там прорвало дамбу на реке Ия. За каких-то два часа город Тулун погрузился в воду на несколько метров. Деревянные дома буквально уплыли, многоэтажки затопило до третьего этажа.
Местная жительница Ольга Капитанова (фамилия изменена) работает на Тулунском угольном разрезе. Это градообразующее предприятие, находится в 50 километрах от города. Здесь трудоустроена основная часть населения, и люди на рабочих местах не знали, какая ситуация складывается в городе. Хотя на сайте мэрии каждые два часа обновлялась информация об уровне воды в реках, сухая статистика не предвещала катастрофы.
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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Паводок в Иркутской области
"Вода поднялась до 800 сантиметров, все под контролем, причин для паники нет, — примерно такие сообщения были на сайте. Много 800 сантиметров или мало, мы не понимали... Нигде не было информации, что скоро вода преодолеет критическую отметку и хлынет в город", — вспоминает Капитанова. Вечером к ней домой приехала депутат гордумы и предложила покинуть опасную зону, а вскоре на сайте горадминистрации объявили добровольную эвакуацию.
"Опять же, о масштабе наводнения никто не предупреждал. Но наш дом находится на берегу реки, мы в курсе, что может быть, поэтому сразу взяли документы, собак и уехали на безопасное расстояние", — объясняет Ольга. Собрать вещи вызвался ее отец, она должна была вернуться за ним менее чем через полчаса. Но не смогла: вода неслась огромным потоком, затопив все вокруг. Даже многоэтажки, что далеко от реки, и те ушли под воду более чем на десять метров.
"В это время сотрудники МЧС патрулировали федеральную трассу, на дальних улицах никого почему-то не было. Я запаниковала. Благо нам с мужем предложили добраться к отцу на обычной резиновой лодке", — рассказывает Ольга.
Смеркалось. Ольга пыталась преодолеть бурлящий поток ледяной воды, освещая путь тусклым фонариком. Лишь через пять часов борьбы со стихией им удалось достичь дома — его уже затопило под самую крышу. Отца унесло под сарай, он держался из последних сил в ледяной воде и дышал через дырку в шифере:

"Папа получил обморожение, но жив. Еще мы достали с крыши 90-летнего соседа — чудом он забрался туда. И никто нам не помог, хотя я видела спасателей на мощных лодках".

Капитанова уточняет: "Потом спасатели работали четко и оперативно. Гуманитарная помощь и питьевая вода доставляется своевременно. Сотрудники МЧС вытаскивают из затопленных домов домашних животных. Но в первую ночь мы пережили кромешный ад, к которому не были готовы".

Даже дождей не было

Коренные жители подтопленных районов в один голос утверждают, что подобного наводнения в своей жизни никогда не видели, именно поэтому никто и не подумал о своевременной эвакуации.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Вид на подтопленные районы Тулуна
"Я следила за ситуацией с 27 июня, однако показатели были не критичными. Обильных дождей тоже не было. Я видела, как вода прибывает на городскую автостанцию, но этот район топит каждый год, и никто особо не встревожился. Когда вода дошла до мясокомбината — а это близко от моего дома — стало страшно, — признается РИА Новости жительница одной из затопленных многоэтажек в Тулуне Валентина Пятницкая. — Жучки и паучки бежали от воды, как в фильмах про катастрофы. Я на всякий случай отправила детей к маме. Сама осталась дома и следила за развитием событий".
В полночь затопило котельную напротив, еще через десять минут отключился свет. "Я испугалась, взяла кошку и вышла во двор — воды было уже по пояс. Через два часа затопило все пути и подъезды. Только через три дня я попала обратно в квартиру".
Валентина также обращает внимание на то, что централизованной эвакуации населения не было, людей из затопленных домов преимущественно спасали местные на своих же лодках. Впрочем, многие и сами до последнего отказывались от помощи, не хотели уходить в надежде, что до их домов вода не доберется.

"Еще 27 июня в обед сотрудники полиции никого не пускали на дачные участки и эвакуировали оттуда всех желающих. Таких было немного. Но остальные лезли через лесную дорогу — проверить, чтобы их помидоры на огороде не сгорели", — возмущается собеседница.

Пострадавшие от наводнения получают выплаты. На руки дают по десять тысяч рублей. Тем, кто потерял все имущество, тоже полагаются деньги. Подсчитан предварительный ущерб — пока одним дорогам и сельскому хозяйству. Это около миллиарда рублей.

Откуда столько воды?

Наводнение, накрывшее Иркутскую область, — самое сильное за всю историю наблюдений в регионе. По данным Росгидромета, в 1902 году был паводок в восемь-девять метров, но архивов, подтверждающих это, нет. В 1937 году — 8,5 метра, в 1980-м — девять метров, в 1984-м — 11 метров. В 1996-м вода поднималась на 8,8 метра. А вот сейчас уровень достиг 14 метров (в Тулуне).
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкСнимок части Иркутской области из космоса, пострадавшей от паводка
Снимок Иркутской области из космоса, пострадавшей от паводка
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Снимок части Иркутской области из космоса, пострадавшей от паводка
Ситуация в Приангарье пока остается чрезвычайной. Руководитель Росгидромета Максим Яковенко на совещании у Владимира Путина предупредил, что расслабляться рано: 6-7 июля ожидаются осадки, а значит, возможен новый подъем в реках Ия и Ока.
Сотрудники географического факультета ИГУ рассказали РИА Новости, что к катастрофическим паводкам привело аномальное развитие атмосферных процессов на фоне глобальных и региональных изменений климата.

"Проанализировав синоптические карты и мезомасштабные модели, мы пришли к выводу, что в западных районах Иркутской области сложилась уникальная ситуация — тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы", — комментирует доцент кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства Инна Латышева.

Вероятность повторения таких наводнений, равно как и засушливых периодов, в будущем достаточно высока, не сомневается она. "Сочетание аномально сухих и влажных периодов стало отличительной чертой эпохи меридиональных процессов в Сибири. Неустойчивость этих процессов усиливается, соответственно, все сложнее их прогнозировать", — подчеркивает ученый.

Халатность разбила дамбу?

Впрочем, у местных жителей есть своя версия. Они убеждены, что причина бедствия — вовсе не дожди или глобальное потепление, а банальная халатность. Все несчастья связывают с дамбой на реке Ия, которую построили после наводнения в 2006-м. Тогда от стихии пострадали 267 домов и приусадебных участков, а также шесть мостов. Тулун вошел в федеральную программу "Защита населения от паводков и укрепление береговой линии".
На тот момент мэр Тулуна Николай Пивень в 2008 году заверял на камеру, что дамба простоит 100 лет. Однако уже в 2019-м ее просто смыло. Один из жителей города в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал мнение, что конструкцию возводили с нарушениями, вот она и не выдержала, в результате чего выбило шлюз.
Наводнение в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

Паводок в Иркутской области
1 из 15

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

Вид на подтопленные районы Тулуна
2 из 15

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

Самосвал насыпает щебень на разрушенном участке дороги в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
3 из 15

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

Сотрудники МЧС направляются к вертолету для облета подтопленных территорий в Иркутской области
4 из 15

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

Сотрудники МЧС и кинологи питомника К-9 эвакуируют собак из зоны паводка в городе Тулуне. 30 июня 2019
5 из 15

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
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© Фото : Виктор Бельцов

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
6 из 15

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

© Фото : Виктор Бельцов
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
7 из 15

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

Дом в подтопленном населенном пункте Иркутской области. 30 июня 2019
8 из 15

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

Паводок в Иркутской области
9 из 15

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

Полевая кухня для жителей подтопленного города Тулуна
10 из 15

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

Спасатели МЧС в одном из подтопленных районов Тулуна
11 из 15

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
12 из 15

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
13 из 15

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

Сотрудники МЧС привезли питьевую воду для жителей подтопленного Тулуна
14 из 15

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

Эвакуация пострадавших из района подтопления в Иркутской области
15 из 15

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
1 из 15

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
2 из 15

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
3 из 15

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
5 из 15

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
6 из 15

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

© Фото : Виктор Бельцов
7 из 15

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
8 из 15

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
9 из 15

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
10 из 15

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
13 из 15

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
14 из 15

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
Тем временем прокуратура Иркутской области выпустила заявление. В надзорном ведомстве считают, что в Тайшетском районе не было комплексной системы оповещения населения о надвигающейся чрезвычайной ситуации. Также отмечается, что райадминистрация самостоятельно не организовала эвакуацию жителей из Рождественского, Шиткинского и Зареченского муниципальных образований после того, как оттуда поступила информация о подтоплении жилых домов. К слову, 27 июня в Рождественском погибла женщина — она пыталась перейти затопленную дорогу.

Стихия ушла в Красноярский край

Соседний с Иркутской областью Красноярский край тоже пострадал от водной стихии. После дождей вышла из берегов река Кан, затопив город Канск и прилегающие к нему поселки и СНТ. По сведениям регионального ГУ МЧС, подтоплено 137 придомовых и 238 дачных участков. Люди из опасной зоны эвакуированы, они находятся в пунктах временного размещения или у родственников.
По словам местных жителей, больше всего пострадал не сам город, а окрестности: поселок Строителей, деревня Новый Путь, СНТ "Черемушки". "В поселке Строителей уже на лодках плавали, воды по пояс", — поделилась подробностями с РИА Новости Оксана Проскурина.
Ее слова РИА Новости подтверждает и Татьяна Л. из деревни Новый Путь, что неподалеку от поселка Строителей. Она уточнила, что сейчас вода убывает и люди могут ходить по улицам.

"Нашим домам повезло, мы находимся выше других, нас не затопило. Но вода к нам все равно идет. В поселке Строителей унесло мостик. На затопленных улицах отключили свет. Никто не эвакуируется. Как дом оставить? "Добрые" люди всегда найдутся", — переживает Татьяна.

Жительница Канска Ксения К. рассказала РИА Новости, что едва добралась до своей дачи в СНТ "Черемушки". "Ехала на машине, но ее пришлось оставить на остановке, а дальше идти по воде — было выше колена. Сейчас все понемногу становится на свои места, вода убывает", — добавляет она.
По информации на 2 июля, уровень воды в реке Кан упал на 16 сантиметров — до 4,25 метра.
В ГУ МЧС по Красноярскому краю РИА Новости сообщили, что ни один дом не пострадал — только прилегающие участки: "Вода уходит, дома не подтоплены. Дороги размыты, но по большинству из них уже можно передвигаться. Это коснулось лишь местных дорог, а не трасс федерального значения. Такого паводка, как в Иркутской области, где невозможно проехать, у нас не было".
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Максим ЯковенкоМЧСРосгидрометВладимир ПутинМоскваКрасноярский крайИркутская областьПроисшествия
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