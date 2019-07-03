Усталый медведь прогнал США: сколько Россия "потеряла" на сделке с ОПЕК

Одной из грустных особенностей российского инфополя является его неизменная готовность интерпретировать как поражение любую внешнеполитическую или внешнеэкономическую победу России. Яркий пример — продление сделки ОПЕК + Россия, которое нашими западными оппонентами воспринимается как большое российское достижение. Тому есть несколько причин: во-первых, мир до сих пор не может привыкнуть к тому, что по вопросу влияния на ключевой элемент мирового энергетического рынка Россия успешно сотрудничает с Саудовской Аравией. Во-вторых, президент США Дональд Трамп многократно и публично требовал, чтобы цены на нефть были опущены, а ОПЕК отказалась от снижения добычи и экспорта. На практике же получается, что Эр-Рияд действует вместе с Россией и против интересов Вашингтона, и к этому опять же очень сложно привыкнуть. И вишенка на торте: увеличение российского влияния на Ближнем Востоке (главном нефтяном регионе планеты) — это опять же новая и непредвиденная для американцев ситуация, с которой они еще не знают, что делать.

Пока телеграм-эксперты подсчитывают в соцсетях некие мифические "убытки" России от сделки с ОПЕК, а их братья по — отсутствующему — разуму пишут о том, что у России на саудовском дипломатическом направлении мало что получилось, американское агентство деловой информации Bloomberg (то есть источник информации, которым пользуются западные банкиры, финансисты, инвесторы и чиновники от финансов) описывает сложившуюся ситуацию совсем другими красками. Например, в обзорном материале от 29 июня Bloomberg сообщает

"Россия завершила поглощение ОПЕК сделкой с саудовцами. <...> Прошло три года (от начала сотрудничества ОПЕК и России. — Прим. авт.), и захват Россией ОПЕК практически завершен. Решения о добыче больше не обсуждаются между министрами энергетики стран — членов ОПЕК в апартаментах роскошных отелей Вены и не объявляются ожидающему миру из штаб-квартиры ОПЕК за углом. Они заранее определяются Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии".

Если смотреть на продление нефтяной сделки в формате ОПЕК + Россия (или, как пишут иногда на Западе, формате РОПЕК) глазами американских и европейских дипломатов, то проблемы, которые она создает, носят не только экономический характер (например, Евросоюз и США не хотят высоких цен на нефть), но имеют ярко выраженные геополитические последствия. Дело в том, что на Западе по-прежнему продвигается нарратив о том, что Россия — это эдакий усталый и больной медведь, который медленно уходит из жизни, то есть страна с падающим населением, угасающей экономикой и исчезающими технологическими возможностями, оказавшаяся из-за "плохого поведения" российского руководства (под которым обычно подразумевается принятие Крыма в состав Российской Федерации) едва ли не в тотальной дипломатической изоляции. Однако это не стыкуется с окружающей реальностью: резко выросшее влияние России в ОПЕК, которая в теории должна прислушиваться к Вашингтону, а не к Москве, рвет этот нарратив в клочья. Потому что "угасающие региональные державы" по определению не могут вытеснять влияние мирового гегемона на главный энергетический картель планеты.

Дипломатическое и имиджевое измерение той нестерпимой боли, которую испытывают европейские и особенно американские наблюдатели за эволюцией нефтяного рынка, очень хорошо демонстрирует Хавье Блас, главный корреспондент "энергетической редакции" Bloomberg

"Самое удивительное в том, как Россия определяет каждое решение внутри ОПЕК, заключается в том, как Москва также контролирует (медийный. — Прим. авт.) месседж. <...> В субботу президент России Владимир Путин первым объявил о продлении сокращения добычи. И сегодня российский министр энергетики стал первым официальным лицом, публично подтвердившим, что сделка продлена на девять месяцев".

На Россию, по состоянию на первое полугодие 2019 года, приходится сокращение добычи в 228 тысяч баррелей в день, притом что участники соглашения в целом сокращают добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018-го.

Получается, что Россия извлекает максимум выгод (экономических и дипломатических) из этой нефтяной сделки, причем на Россию приходится минимальный объем сокращения добычи. Вот позиция эксперта влиятельного шведского банка SEB (который трудно заподозрить в симпатиях к России), изложенная в американских СМИ

"Хотя доля группы добытчиков (то есть ОПЕК плюс Россия. — Прим. авт.) на рынке сейчас самая низкая за последние 30 лет, почти вся боль причиняется Венесуэле и Ирану, говорит Бьярне Шилдроп, главный аналитик по сырьевым товарам (банка) SEB AB. Добыча латиноамериканской страны находится в свободном падении при правительстве Мадуро, а поставки Ирана страдают от санкций США. Добыча Саудовской Аравии находится несколько ниже среднего уровня за предыдущие четыре года, в то время как в России, по словам Шилдропа, этот показатель выше (среднего уровня)".

Парадоксальным образом Дональд Трамп с его сверхагрессивной внешней политикой, где санкции являются главным (а иногда единственным) инструментом взаимодействия со странами, не готовыми исполнять желания Белого дома, стал главным соавтором тех самых сокращений добычи, которые поддерживают цену на нефть в рамках соглашения ОПЕК + Россия.

Президент США уже несколько раз призывал ОПЕК опустить цену на нефть. Один из свежих примеров такого требования — апрельский твит Трампа после введения последнего пакета санкций против Ирана. Многие наблюдатели ожидали серьезного падения нефтяных котировок, исходя из предположения, что Эр-Рияд настолько зависим от Вашингтона, что просто не сможет не выполнить прямое требование Трампа залить рынок нефтью и обвалить цены, тем более что для Трампа вопрос стоимости черного золота важен с точки зрения собственных электоральных перспектив.

Практика оказалась разочаровывающей с точки зрения реализации американских амбиций: цены на нефть — стабильны, Иран — не вышел из ОПЕК (несмотря на все американские усилия расколоть картель), а после G20 весь мир окончательно убедился в том, что максимальное влияние на нефтяной рынок имеет не президент США, а лидеры России и Саудовской Аравии. Вишенка на торте: соглашение ОПЕК+ было продлено на более длительный срок (девять месяцев), чем планировалось изначально, и есть неплохие шансы на то, что в будущем ОПЕК+ даже формализует схему сотрудничества таким образом, чтобы официально появился новый, более широкий клуб стран, влияющий на нефтяной рынок. При этом американские сенаторы и конгрессмены пока так и не нашли в себе смелости принять закон, направленный на экспроприацию американского имущества стран — членов ОПЕК и на введение пунитивных мер против самого картеля. Несмотря на то что сам Трамп когда-то поддерживал аналогичный законопроект, сегодня все прекрасно понимают, что США в нынешних условиях вряд ли должны вступать в конфликт с нефтяным картелем, который нашел себе нового мощного союзника в лице России и который в случае необходимости может просто ликвидировать нефтедолларовую систему.