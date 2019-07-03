Заплатить за 400 лет рабства: Америку призывают к покаянию

Это, конечно, не наша тема — компенсация черному населению США за столетия рабства и угнетения. Да и вообще, на фоне грандиозных событий с мире — смена сверхдержав (была Америка, будет — возможно — Китай), все время намечающиеся войны, развал американского общества — идея некоей полной и абсолютной компенсации неграм за все прошлые издевательства есть лишь один из острых для американцев сюжетов.

А с другой стороны, при рассмотрении тема может оказаться очень даже нашей. Давайте посмотрим, кто в этом мире хочет компенсаций за историческое прошлое на общественном, а то и государственном уровне. Поляки предъявляют многомиллиардные претензии немцам, китайцы и корейцы — японцам. Не забудем прибалтов, время от времени заявляющих о претензиях уже к нам за то, что мы развивали их экономику при СССР. Украину даже поминать не хочется. И так далее по географической карте мира.

Да, кстати, и Россия, если бы сошла с ума, могла бы начать предъявлять исторические счета французам, шведам, полякам, монголам, туркам. Здесь ведь только создай прецедент — и не остановишься. Все будут платить всем.

Вообще-то речь идет о довольно частной истории. В одной из подкомиссий конгресса прошли слушания на тему "продолжающегося влияния трансатлантической торговли рабами на нацию". Но затеяли эти слушания демократы, чуть ли не половина кандидатов которых делает "полную" компенсацию черному населению предвыборным лозунгом на президентских выборах 2020 года. А республиканцы, соответственно, рассчитывают на голоса белых, которым уже сил нет терпеть постоянные кампании по поводу "белого расизма" и свержение памятников отцам-основателям государства (они же — рабовладельцы).

Президент Дональд Трамп на эту тему высказался предсказуемо: не думаю, что будут какие-то компенсации. Но добавил: зато дискуссия получилась интересная.

Дискуссия попросту великолепная, с продолжением. А именно: в Atlantic с громадной статьей (почти книгой) выступил один из самых видных идеологов компенсации, Та-Нехиси Коутс. Ему ответил идеолог издания Daily Signal Уолтер Уильямс. Кстати, оба — черные.

Как всегда в таких случаях, у каждой стороны своя правда, и очень убедительная. Для начала: расовое угнетение в истории США еще страшнее, чем мы, возможно, думаем. Началось оно с первых дней Америки, с начала 17-го века, когда она еще была по сути "новой Англией". И продолжалось через столетие после Гражданской войны (1861-1865), негров как бы освободившей: еще в 1960-е годы в штате Миссисипи, например, действовало террористическое движение, целью которого было отвадить черных от участия в выборах.

В итоге и сегодня, напоминает Коутс, собственность средней белой семьи в 20 раз больше, чем средней черной, и если только 15 процентов белых обладают "нулевым или негативным" состоянием, то среди черных таких более трети. Возникает вопрос, почему — но мы к нему еще вернемся.

А пока посмотрим, как выглядят аргументы другой стороны. Разговор даже не о суммах, которые потребуются для окончательного исправления неравенства. Речь скорее о том, что в ходе начавшейся в 1960-е, при Линдоне Джонсоне, борьбе с бедностью было истрачено — и это только до 2014 года — 22 триллиона долларов (в переводе на доллары сегодняшние), причем немалая часть их пошла, по очевидным причинам, как раз на черных. Как видим, с минимальными (именно для черных) результатами.

Но дело не только в этом. Уильямс, оппонент Коутса, задает вопрос: а потомки европейцев, азиатов, латиноамериканцев, которые переселились в США в относительно недавние времена, — они тоже должны платить? (А если нет, то как их из процесса исключить?) А должны ли негры платить индейцам, которые владели Америкой до всех прочих?

Все это очень хорошие аргументы для любых сегодняшних сторонников сводить исторические счеты. То есть компенсации за прошлое всегда и везде неисполнимы, зато развалят сегодняшние общества.

Однако самое интересное в том, что речь не совсем о деньгах. И эта мысль четко проводится у Коутса. Он говорит: суть сегодняшнего расизма в неуважении, и решение проблемы означает, по сути, перезагрузку нации. Ее вечное покаяние перед частью своих граждан.

Здесь, наверное, суть образа мысли тех, кто по всему миру требует компенсации за историческое прошлое: они знают или чувствуют, что денег могут и не получить. Но важнее уважение — перед ними должны повседневно (без ограничения срока) каяться. Одни национальные группы и народы должны вечно получать моральные дивиденды за то, что было в прошлом (сто или тысячу лет назад — разницы нет, было бы воображение).

Эта идеология уже и так привела к нынешнему феномену — черные превратились чуть ли не в самую привилегированную группу населения.

Только один пример: квоты и привилегии при поступлении в любые учебные заведения. Белые в США сегодня могут только мечтать о таких. Но 75 процентов черных мальчиков в Калифорнии не соответствуют стандартам навыков чтения, и в некоторых школах только один процент учился на отлично в математике.

Кто виноват: отцы-основатели страны? Расисты 60-х? И ведь посмотрите на отличника Барака Обаму, какую карьеру сделал парень… А может, виной всему особая идеология, навязанная (и принятая) большой частью негритянской общины, согласно которой ей все пожизненно должны, и поэтому работать на угнетателей необязательно?

Именно эту идеологию сейчас берет на вооружение множество кандидатов от Демпартии, раскалывая таким образом страну еще больше и лишая часть своего электората надежд на будущее.