Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T08:00Z
https://ria.ru/20190703/1556126364.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155615/19/1556151942_0:474:2792:2044_1036x0_80_0_0_a6c26eed31a7f093a2e6845284d9f6e3.jpg
РИА Новости

Заплатить за 400 лет рабства: Америку призывают к покаянию

Вчера, 08:00
25751
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПрохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Это, конечно, не наша тема — компенсация черному населению США за столетия рабства и угнетения. Да и вообще, на фоне грандиозных событий с мире — смена сверхдержав (была Америка, будет — возможно — Китай), все время намечающиеся войны, развал американского общества — идея некоей полной и абсолютной компенсации неграм за все прошлые издевательства есть лишь один из острых для американцев сюжетов.
А с другой стороны, при рассмотрении тема может оказаться очень даже нашей. Давайте посмотрим, кто в этом мире хочет компенсаций за историческое прошлое на общественном, а то и государственном уровне. Поляки предъявляют многомиллиардные претензии немцам, китайцы и корейцы — японцам. Не забудем прибалтов, время от времени заявляющих о претензиях уже к нам за то, что мы развивали их экономику при СССР. Украину даже поминать не хочется. И так далее по географической карте мира.
Да, кстати, и Россия, если бы сошла с ума, могла бы начать предъявлять исторические счета французам, шведам, полякам, монголам, туркам. Здесь ведь только создай прецедент — и не остановишься. Все будут платить всем.
Вообще-то речь идет о довольно частной истории. В одной из подкомиссий конгресса прошли слушания на тему "продолжающегося влияния трансатлантической торговли рабами на нацию". Но затеяли эти слушания демократы, чуть ли не половина кандидатов которых делает "полную" компенсацию черному населению предвыборным лозунгом на президентских выборах 2020 года. А республиканцы, соответственно, рассчитывают на голоса белых, которым уже сил нет терпеть постоянные кампании по поводу "белого расизма" и свержение памятников отцам-основателям государства (они же — рабовладельцы).
Активисты движения Black Lives Matter
24 февраля, 08:00
Теперь запрещено белым. В США развивается расизм наоборот
Президент Дональд Трамп на эту тему высказался предсказуемо: не думаю, что будут какие-то компенсации. Но добавил: зато дискуссия получилась интересная.
Дискуссия попросту великолепная, с продолжением. А именно: в Atlantic с громадной статьей (почти книгой) выступил один из самых видных идеологов компенсации, Та-Нехиси Коутс. Ему ответил идеолог издания Daily Signal Уолтер Уильямс. Кстати, оба — черные.
Как всегда в таких случаях, у каждой стороны своя правда, и очень убедительная. Для начала: расовое угнетение в истории США еще страшнее, чем мы, возможно, думаем. Началось оно с первых дней Америки, с начала 17-го века, когда она еще была по сути "новой Англией". И продолжалось через столетие после Гражданской войны (1861-1865), негров как бы освободившей: еще в 1960-е годы в штате Миссисипи, например, действовало террористическое движение, целью которого было отвадить черных от участия в выборах.
В итоге и сегодня, напоминает Коутс, собственность средней белой семьи в 20 раз больше, чем средней черной, и если только 15 процентов белых обладают "нулевым или негативным" состоянием, то среди черных таких более трети. Возникает вопрос, почему — но мы к нему еще вернемся.
А пока посмотрим, как выглядят аргументы другой стороны. Разговор даже не о суммах, которые потребуются для окончательного исправления неравенства. Речь скорее о том, что в ходе начавшейся в 1960-е, при Линдоне Джонсоне, борьбе с бедностью было истрачено — и это только до 2014 года — 22 триллиона долларов (в переводе на доллары сегодняшние), причем немалая часть их пошла, по очевидным причинам, как раз на черных. Как видим, с минимальными (именно для черных) результатами.
Но дело не только в этом. Уильямс, оппонент Коутса, задает вопрос: а потомки европейцев, азиатов, латиноамериканцев, которые переселились в США в относительно недавние времена, — они тоже должны платить? (А если нет, то как их из процесса исключить?) А должны ли негры платить индейцам, которые владели Америкой до всех прочих?
Бывший вице-президент США Джозеф Байден. Архивное фото
29 июня, 00:25
Байден пообещал бороться с расизмом в США
Все это очень хорошие аргументы для любых сегодняшних сторонников сводить исторические счеты. То есть компенсации за прошлое всегда и везде неисполнимы, зато развалят сегодняшние общества.
Однако самое интересное в том, что речь не совсем о деньгах. И эта мысль четко проводится у Коутса. Он говорит: суть сегодняшнего расизма в неуважении, и решение проблемы означает, по сути, перезагрузку нации. Ее вечное покаяние перед частью своих граждан.
Здесь, наверное, суть образа мысли тех, кто по всему миру требует компенсации за историческое прошлое: они знают или чувствуют, что денег могут и не получить. Но важнее уважение — перед ними должны повседневно (без ограничения срока) каяться. Одни национальные группы и народы должны вечно получать моральные дивиденды за то, что было в прошлом (сто или тысячу лет назад — разницы нет, было бы воображение).
Эта идеология уже и так привела к нынешнему феномену — черные превратились чуть ли не в самую привилегированную группу населения.
Только один пример: квоты и привилегии при поступлении в любые учебные заведения. Белые в США сегодня могут только мечтать о таких. Но 75 процентов черных мальчиков в Калифорнии не соответствуют стандартам навыков чтения, и в некоторых школах только один процент учился на отлично в математике.
Кто виноват: отцы-основатели страны? Расисты 60-х? И ведь посмотрите на отличника Барака Обаму, какую карьеру сделал парень… А может, виной всему особая идеология, навязанная (и принятая) большой частью негритянской общины, согласно которой ей все пожизненно должны, и поэтому работать на угнетателей необязательно?
Телеведущая NBC News Мегин Келли
26 октября 2018, 13:22Акценты - Радио Sputnik
Черная маска Келли: расизма в США нет, но уволить за него могутСчитается, что в США нет проблемы чрезмерной политкорректности. Поэтому эту тему вообще нельзя упоминать. Те, кто нарушает негласное правило, могут поплатиться карьерой, что и произошло с ведущей NBC Мегин Келли.
Именно эту идеологию сейчас берет на вооружение множество кандидатов от Демпартии, раскалывая таким образом страну еще больше и лишая часть своего электората надежд на будущее.
Но это одновременно хороший урок для всех (людей, народов и государств). Если вы делаете частью своей идеологии вот это "нам пожизненно должны" (другие государства или кто-то в своей стране), то будущее ваше под большим вопросом.
54347134613
Обсудить 29
СШААвторы
Популярные комментарии
Отличная статья. Совершенно немыслимо, чтобы такая появилась на страницах европейских или американских газет.
3 июля, 09:08
PWPinter Wafloo
2000001
Тут стоит отметить, что в работорговле виновны сами негры не меньше остальных. Ведь американцы не отлавливали их, не завоевывали в Африке, а покупали у их же негритянских вождей. Кого винить? Пусть Кения, Танзания и Мозамбик им выплачивают, а америкосы их честно купили.
3 июля, 11:34
Владислав Егоров
942014
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
РИА
Новости
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Лента
новостей
Доллары
От слов к делу: Россия, Китай и Европа исключают доллар из расчетов
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
Стационарная платформа компании Лукойл на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
Усталый медведь прогнал США: сколько Россия "потеряла" на сделке с ОПЕК
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Багаж туристов в аэропорту
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Названы простые способы перейти на здоровое питание
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Иконка социальной сети Instagram
В работе Instagram произошел сбой
Минздрав назвал основную причину смертности женщин в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Путин назвал "туманными" перспективы сотрудничества с США по СНВ
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
Лента новостейМолния