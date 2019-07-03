Ученые объяснили, почему люди помешаны на кошках и собаках

Щенячий взгляд

Только мы с конем…

Исследователи просмотрели 15 часов видеозаписей, на которых были запечатлены выражения морд 86 лошадей. Они выделили основные единицы мимики — растягивание губ, моргание и прочее — и сравнили их с человеческими. Оказалось, что у непарнокопытных таких элементарных движений 17 (у шимпанзе и собак — 13 и 16 соответственно) и большая их часть совпадает с движениями лиц людей. Например, даже несмотря на отсутствие бровей, лошади умудряются приподнимать кожу над внутренним углом глаза, как это делаем мы, когда шевелим бровями.